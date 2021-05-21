 

Ученые назвали побочные эффекты кофе

21.05.2021, 10:30, Разное
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Ученые из США рассказали о побочных эффектах кофе. На протяжении дня для многих являются нормой многочисленные перерывы с употреблением данного напитка, но специалисты предупреждают, что его чрезмерное количество вредит здоровью.
После отказа от кофе человека может произойти так называемый синдром отмены. При нем наблюдается усталость, бессонница, ноющие головные боли. Отрицательные проявления нередко дают о себе знать после употребления большого количества кофеина. В частности, у человека возникает чувство беспокойства, нарушается сон.

Кофе с огромной осторожностью нужно употреблять тем, кто имеет патологии ЖКТ. Лучше никогда не употреблять данный напиток людям с изжогой и кислотным импульсом. При расстройствах желудка важно отказаться, в том числе, от кофе без кофеина.

Несмотря на то, что кофе способен провоцировать отрицательное влияние на организм. Отмечается, что в относительно небольших количествах он приносит пользу для здоровья. Специалисты заявили, что во взрослом возрасте данный напиток значительно снижает риск развития слабоумия.

Источник: www.express.co.uk



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