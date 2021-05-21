 

“Красное вино”. Каменских в новом клипе в откровенном платье широко расставила ноги и облизала руку. Видео

21.05.2021, 10:28, Новости дня
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“Новая работа отражает женственный характер певицы – страстный, сексуальный и раскрепощенный. Видео на трек “Красное вино” погружает зрителя в таинственную реальность, в которой певица танцует страстный танец в полумраке. Она – воплощение желания. Она – сияющий любовный мираж. Когда растает ночь, мираж исчезнет. Но пьянящий образ обворожительной красотки забыть уже будет невозможно”, – говорится в описании ролика.

Каменских появилась в блестящем вишневом платье с высокими разрезами. Она станцевала перед камерой, в отдельных эпизодах приседая с широко расставленными ногами. Также она смяла гроздь винограда и слизала сок с руки.

“Я открываю вам свое сердце и дарю всю многогранность чувств, которые испытываю. Пусть это видео погрузит вас в необыкновенную атмосферу страсти, женственности и любви. Это видео о ней. Страстной, свободной и чувственной женщине. Той, которая есть внутри каждой из нас. Она – само воплощение желания. Ее танец пьянит мужчину сильнее, чем вино, и разжигает в нем пламя страсти, с которым он не способен совладать. Она будоражит, манит и кружит голову, словно терпкое красное вино”, – написала Каменских в Instagram.

Композиция “Красное вино” вошла в одноименный альбом исполнительницы, который она презентовала 21 мая.

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Видео: NKofficial / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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