“Это для меня было новостью”. Кива прокомментировал иск САП о конфискации доходов за аренду жомовой ямы

“На момент заключения договоров аренды имущество было задекларировано, из полученной прибыли были уплачены все налоги. Поэтому нарушения закона там не было. Сегодня мы видим, что антикоррупционная прокуратура выдвигает мне нарушения в том, что якобы жомовая яма мне не принадлежит. И это для меня было новостью, когда я вдруг увидел, что эта печально известная жомовая яма, о которой было столько слухов, действительно перестала мне принадлежать. И как добропорядочный гражданин, я уже обратился в суд для установления истины и первую инстанцию уже выиграл”, – сказал депутат.

Кива назвал действия САП “очередной комбинацией власти, которая ищет любую возможность для уголовного преследования оппозиционных политиков”.

“Я спокойно пойду в суд и готов отстаивать свою позицию. Я закон не нарушал”, – сказал он.

Контекст:

САП 20 мая сообщила, что Кива сдавал в аренду чужую жомовую яму и противоправно получил за это 1,242 млн грн доходов. Еще 10 тыс. грн были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.

В этот же день САП обратилась в Высший антикоррупционный суд Украины с иском о признании необоснованными доходов и взыскании их в доход государства. Отмечается, что это первый иск ведомства о гражданской конфискации.

В июле 2020 года расследователи Bihus.info обратили внимание на то, что Кива указал в декларации получение дохода от сдачи имущества в аренду компании “Сиквел”. Как оказалось, он сдавал жомовую яму площадью 400 м² – они используются для отходов при производстве сахара из свеклы. Однако яма Кивы была заброшена и поросла сорняками. Журналисты выяснили, что фирма “Сиквел” фигурирует в одном из уголовных производств как фиктивная.

Осенью 2020 года правоохранители сообщили, что СБУ разоблачила конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн. Во время обысков сотрудники спецслужбы нашли около 600 печатей, которые принадлежали фиктивным предприятиям. Среди них была и печать компании “Сиквел”.

Журналисты Bihus.info обнаружили, что первым владельцем фирмы “Сиквел” был Александр Попивший, который проживает на оккупированной территории Луганской области.

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