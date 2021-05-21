 

Цукерберг в годовщину свадьбы отправился с женой в поход

21.05.2021, 10:28, Новости дня
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На снимке пара запечатлена на фоне гор и моря. Предприниматель не уточнил, где именно они путешествуют.

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Публикация от Mark Zuckerberg (@zuck)

Контекст:

Цукерберг и Чан познакомились в 2003 году во время учебы в Гарвардском университете. 19 мая 2012 года пара зарегистрировала отношения. Супруги воспитывают двух дочерей: Максиму (2015) и Августу (2017).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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