Цукерберг в годовщину свадьбы отправился с женой в поход

На снимке пара запечатлена на фоне гор и моря. Предприниматель не уточнил, где именно они путешествуют.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Mark Zuckerberg (@zuck)

Контекст:

Цукерберг и Чан познакомились в 2003 году во время учебы в Гарвардском университете. 19 мая 2012 года пара зарегистрировала отношения. Супруги воспитывают двух дочерей: Максиму (2015) и Августу (2017).

—