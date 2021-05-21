Цукерберг в годовщину свадьбы отправился с женой в поход
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На снимке пара запечатлена на фоне гор и моря. Предприниматель не уточнил, где именно они путешествуют.
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Контекст:
Цукерберг и Чан познакомились в 2003 году во время учебы в Гарвардском университете. 19 мая 2012 года пара зарегистрировала отношения. Супруги воспитывают двух дочерей: Максиму (2015) и Августу (2017).
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