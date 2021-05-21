ГФС провела обыски в КП “Киевтеплоэнерго” по подозрению в завладении бюджетными деньгами

Компания выполняла работы не в полном объеме, а также завышала стоимость услуг и материалов, утверждают в ГФС.

“При выполнении тендеров осуществлялось оформление выполнения субподрядных работ и оформление поставки товаров от предприятий как реального сектора экономики так и предприятий с признаками рискованности без фактического их выполнения или поставки материалов. Общая сумма приобретенных субподрядных работ у предприятий с признаками “рискованности” и “фиктивности”, которые общество отразило в документации, составляет около 20 млн грн. Данные предприятия по налоговым адресам не находятся, имеют негативное состояние, низкую налоговую нагрузку, на балансе предприятий отсутствуют какие-либо активы, они не имеют собственных или арендованных складских помещений, у них нет наемных работников, отсутствуют трудовые и производственные мощности. Указанные факты могут свидетельствовать о том, что стоимость выполнения работ значительно завышена по сравнению с реальными затратами”, – подчеркивают в ГФС.

В пресс-службе ведомства отметили, что в схемах есть покупка горюче-смазочных материалов, запчастей и оборудования на общую сумму более 16 млн грн, при этом реальных поставок не было, а арендованная техника “отсутствует”.

“Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что должностные лица вышеупомянутого общества и коммунального предприятия “Киевтеплоэнерго” завышали стоимость строительно-монтажных работ по реконструкции и ремонту тепловых сетей по объектам и жилым домам и в дальнейшем перечисляли средства за бестоварные операции, завладели бюджетными средствами, что привело к совершению тяжкого преступления, которое квалифицируется ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. – “ГОРДОН”) и к фактическому непоступлению в государственный бюджет средств на сумму свыше 10 млн грн”, – заявили в Государственной фискальной службе.

https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/4341312069236083

—