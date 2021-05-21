В Ивано-Франковской области лесовоз упал с моста в реку, два человека погибли – полиция

Вечером 20 мая в селе Шевченково с моста упал в реку грузовой автомобиль-лесовоз, в салоне которого находилось три человека.

На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и медики. Тела двух погибших нашли и вытащили работники ГСЧС, еще один человек получил травмы, ему медики оказывали помощь.

Правоохранители выяснили, что погибшие – 42-летний водитель, житель села Лолин и 27-летний пассажир, житель села Подлески. Пострадавшего пассажира, ему 30 лет, отправили с травмами в больницу.

Причину аварии установит расследование. Предварительно в полиции полагают, что лесовоз упал в реку потому, что водитель не справился с управлением.

https://www.facebook.com/frankivsk.police/posts/5975869215787002

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