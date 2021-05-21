Нюхать мозгом — NTD о помощи людям, потерявшим обоняние после COVID-19

Эксперт по запахам из США Сью Филлипс помогает людям восстановить обоняние, потерянное из-за COVID-19. Как передаёт NTD, по словам Филлипс, она тренирует людей нюхать мозгом, поскольку из обонятельной луковицы до лимбической системы исходит вибрация, в результате чего её клиенты снова начинают ощущать запахи.

24-летний Джош, профессиональный гольфист из Флориды, потерял обоняние в ноябре прошлого года из-за COVID-19. Говорит, что с тех пор не ощущает вкуса еды.

ДЖОШ ГОЛДЕНБЕРГ, потерявший обоняние из-за COVID-19: Мои друзья наслаждаются очень вкусной едой, а я не могу этого делать с ними. Я решил сюда прийти в том числе поэтому. Если у меня есть хоть один шанс на восстановление, я определённо хочу им воспользоваться.

За помощью Джош обратился к тому, кто обещает ему вернуть потерянный нюх.

СЬЮ ФИЛЛИПС, эксперт по запахам: Во-первых, хочу сказать, что я не доктор, не учёный. Я даже не химик и не парфюмер. Я эксперт по запахам.

В своём кабинете в Нью-Йорке Сью Филлипс предлагает понюхать разные смеси, которые готовит самостоятельно. Начинает с более лёгких запахов, таких как роза, лаванда и мята. Если клиент ничего не ощущает, тогда она переходит к более резким ароматам, таким как пряности и мускус.

СЬЮ ФИЛЛИПС: Мы тренируем людей нюхать мозгом. Отсюда из обонятельной луковицы до лимбической системы исходит вибрация, импульс. И я вижу, что их глаза загораются, я буквально вижу этот импульс, а также то, что туман рассеивается. И они снова начинают ощущать запах. Это просто удивительно.

Процесс может занять до часа. Но, Филлипс говорит, что в большинстве случаев пациенты делают успехи.

Долгосрочное влияние COVID-19 на мозг и тело людей по-прежнему исследуют. Учёные ещё не поняли причину возникновения многих симптомов. Однако они отмечают, что запахи могут активизировать память.

ВЕНКИ МЁРТИ, нейроучёный: Пробуя разные запахи, человек улавливает остаточным обонянием некоторые вещи. А это, в свою очередь, провоцирует воспоминания из прошлого.

Филиппс десятилетиями работает в индустрии ароматов. Помогать людям, потерявшим нюх из-за COVID-19, начала около месяца назад. И клиентов у неё с каждым днём всё больше.

Дата выхода в эфир 19 мая 2021 года.