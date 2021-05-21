Ващиковский – за уступчивость США по отношению к России придётся расплачиваться нам

Когда Джо Байден пришел к власти, звучали заявления, что администрация Вашингтона не совершит ошибок предшественников и откажется от наивного подхода по отношению к России. Всё указывало на то, что позиция США по отношению к Москве лишь ужесточится, но всё произошло совсем наоборот, сетует экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский. В беседе с TVP Info он находит глупым ряд уступок со стороны США, которые лишь поощрят Москву к действиям и за которые придётся «отдуваться» Центральной Европе.



Facebook

Всё указывает на то, что Вашингтон не будет вводить санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, которая базируется в швейцарском Цуге, и её немецкого директора Матиаса Уорнинга. Это следует, среди прочего, из последнего заявления для прессы, опубликованного госсекретарём США, пишет TVP Info. Евродепутат от партии «Право и справедливость», бывший министр иностранных дел Республики Польша Витольд Ващиковский в беседе с телеканалом подчёркивает, что, по его мнению, вопрос можно считать закрытым.

«Я бы предпочёл, чтобы Соединённые Штаты ясно представили свою позицию. Если бы эта информация была подтверждена, я был бы удивлён ещё одним очередным важным в истории проявлением уступчивости США в отношении россиян. Это свидетельствовало бы о весьма странной переговорной тактике. Байден показал бы, что он преклоняется перед Москвой, прежде чем что-либо выторговать», — пояснил экс-министр. Он добавил, что можно идти на компромисс, когда переговоры продвигаются вперёд и когда удалось уже что-то достигнуть. Тем временем в переговорах по «Северному потоку — 2» мало что изменилось.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Рейкьявике с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, но, насколько я понимаю, это были подготовительные переговоры и обозначение их позиций, начало переговоров с целью примирения. Чёткие заявления на этом раннем этапе заставляют задуматься», — подчеркнул евродепутат. «Если русские увидят, что противник в самом начале демонстрирует целый ряд уступок, они пойдут вперёд, и следует ожидать, что в этом случае именно наш регион заплатит за это высокую цену», — констатировал он.

Ващиковский не пытался скрыть своего недоумения. «Мы имеем дело со странной ситуацией, потому что, когда Джо Байден пришел к власти, нас убеждали в том, что администрация Вашингтона не будет повторять ошибок Барака Обамы и других президентов, то есть наивного подхода к России», — посетовал он. Тогда, по мнению бывшего министра, звучали заявления о том, что США не намерены совершать ошибок прошлого и не будет никакого кредита доверия в отношении России.



«Мы помним заявления экс-президентов о том, что они видели «демократическую душу в глазах Владимира Путина». Звучали заявления о том, что в политике на российском направлении будет применятся жёсткий и твёрдый подход, особенно в контексте недавних событий, когда имела место мобилизация РФ и эскалация отдельных конфликтов, к примеру на Украине», — пожаловался Ващиковский. «Всё указывало на то, что позиция Америки по отношению к РФ скорее ужесточится, нежели смягчится, а оказалось, что всё совсем наоборот», — резюмировал он.

TVP Info также привёл реакцию других польских политиков в соцсетях. «Никто открыто не признает этого, но в политическом плане всё стало ясно — имеется согласие США на завершение строительства «Северного потока — 2», — написал директор Центра востоковедения Адам Эберхардт. «Занятно то, приближает ли звонок Байдена Путину ввиду эскалации ситуации вокруг Донбасса к сценарию кремлёвской мечты: российские танки вернутся в казармы, а США фактически закроют глаза на «Северный поток — 2»? В настоящее время приоритет РФ — это не Донбасс, а окончание строительства газопровода «Северный поток — 2», — добавил он.

«Так много прозвучало громких осуждений в адрес «Северного потока — 2». Считаются шаги, а не слова», — написал евродепутат Яцек Сарьюш-Вольский. Другой евродепутат Здзислав Краснодембский напомнил, что «пророссийский» Трамп хотел заблокировать «Северный поток — 2», а желающий «восстановить демократию» в США Байден лишь заключает сделку с Россией и Германией. В свою очередь польский эксперт Марчин Вонтробиньский написал: «Впрочем, вот и всё. «Северный поток — 2» будет построен. Очень жаль. Несколько месяцев назад мы были близки к успеху».