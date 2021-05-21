 

Бутылка за счёт заведения и привитые танцовщицы — в стрип-клубе Лас-Вегаса откроется временный пункт вакцинации

21.05.2021, 10:16, Новости дня
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Чтобы мотивировать американцев делать прививки, местные органы здравоохранения придумывают различные акции — бесплатные пончики или возможность выиграть $1 млн. Власти Лас-Вегаса со своей стороны решили организовать пункт вакцинации в стриптиз-клубе, который предложит своим полностью привитым гостям привлекательные бонусы.


Reuters

«Подвиньтесь, бесплатное пиво и подарочные пончики Krispy Kreme. Лас-Вегас переплюнул прочие штаты и придумал для своих жителей уникальную мотивацию сделать прививку от COVID-19 в эти выходные, — пишет Insider. — Местный стриптиз-клуб станет одной из импровизированных локаций для вакцинации и будет предоставлять особые бонусы привитым посетителям».

По данным местных органов здравоохранения, одним из новых шести временных пунктов вакцинации в округе Кларк, штат Невада, станет стриптиз-клуб Hustler, принадлежащий компании покойного бизнесмена и владельца одноимённого журнала Ларри Флинта. «Медицинский участок Южная Невада и его партнёры по-прежнему стараются, чтобы жителям округа Кларк было удобно получить вакцину от COVID-19, и для этого предлагают различные локации по всей долине», — отметили органы здравоохранения в пресс-релизе.

На прививку в стриптиз-клуб можно будет прийти в пятницу 21 мая — с 16:00 до 19:00. Хотя американские Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют привиться всем гражданам от 12 лет и старше, как указано на сайте с информацией о вакцинации в Неваде, в Hustler прививку смогут сделать лишь те, кому уже исполнился 21 год.

Передвижной пункт вакцинации будет установлен на входе в клуб — «чтобы радовать глаз как сотрудников, так и посетителей заведения».

Как отмечает Insider, хотя эта инициатива вряд ли сможет потягаться с призом в  $1 млн, который ждёт пять везучих вакцинировавшихся участников специальной лотереи в Огайо, Hustler тоже есть что предложить своим посетителям вместе с прививкой. Так, полностью вакцинированных клиентов ждёт платиновая членская карта, которая предусматривает бутылку алкоголя за счёт заведения, танцы в исполнении, разумеется, вакцинированных сотрудниц и прочие бонусы.

«Безопасность наших гостей всегда была для нас приоритетной задачей, — отметил управляющий клубом Джейсон Мони. — Мы вносим свой вклад в продвижение вакцины от COVID-19 и надеемся, что наша индустрия в ближайшее будущее сможет вернуться хоть к какому-то подобию нормальной работы». Издание напоминает, что с экономической точки зрения в пандемию стриптиз-клубам пришлось нелегко, в особенности из-за того, что заведения, работавшие в сфере развлечений для взрослых, не получали помощь от государства. 



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