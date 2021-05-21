Скандалы: Игра без козырей

Почему до сих пор не нашлось желающих вложиться в игорный бизнес в Крыму

До 2014 года законодательство РФ допускало создание игорных зон на территориях только четырех российских регионов — Алтайского, Краснодарского, Приморского краев и Калининградской области. Но сразу после событий «крымской весны», 23 июля 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон, включающий Крым в перечень регионов, на территориях которых разрешается создание игорных зон. Тут же нашлись злые языки — из тех, кто был в теме. Они сразу предсказали: Сочи не даст это сделать, близкие конкуренты им не нужны. Как говорится, накаркали.

Игра без козырей

Тем не менее машина вроде бы завертелась. Определять границы крымской игорной зоны и практически заниматься ее созданием поручили властям полуострова. Семь лет они переливали из пустого в порожнее. Сначала рассматривали три площадки для создания игорной зоны — в районе Большой Ялты, в Раздольненском районе и под Коктебелем. Все три варианта привязывались к существующим, но неиспользуемым в тот момент военным аэродромам. Желающие поиграть, мол, прилетят на аэродром Кировское, приятно проведут время в Коктебеле, попьют и затарятся местным вином и улетят…

К концу 2014 года в Крыму определились: приоритетным регионом для создания игорной зоны рассматривается западное побережье Крыма. Об этом заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов: «Час времени, как для Большой Ялты — неприемлемо. Это мировые стандарты, и они являются определяющими». Уточним: час до Ялты – это если ехать туда из гражданского терминала аэродрома Бельбек.

Спикер же говорил о районе города Саки и курортной Евпатории. Рядом с Саками пустовал тогда авиационный испытательный тренировочный комплекс НИТКА, своя взлетно-посадочная полоса сохранялась и при авиаремонтном заводе в Евпатории.

Только Ялта

Через год концепция поменялась. О пустом вне летнего купального сезона западном побережье Крыма забыли, как и о военных аэродромах. С 2015 в планах создания игорной зоны фигурирует только Большая Ялта.

Сначала в СМИ стали упоминать санаторий «Жемчужина», расположенный в поселке Гаспра. Точнее — рядом с «визитной» карточкой Крыма, дворцом «Ласточкино гнездо». Жители поселка такому решению разместить у них игорную зону отнюдь не обрадовались, полагая, что соседство с игровыми автоматами будет плохо влиять на их детей. Местная власть, точнее тогдашний глава Ялты Андрей Ростенко, сумел продавить нужное решение. Он прибыл на протестный сход жителей, где агитировал их за «светлые улицы, отремонтированные дороги, новое медицинское учреждение, рабочие места и развитие инфраструктуры». Такой объект, по мнению Ростенко, нужен поселку.

Общественные слушания в Гаспре были проведены умело, большинство проголосовало за исключение земельного участка площадью 16,8 гектаров из границ населённого пункта для будущего создания игорной зоны.

В 2016 году глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что зарубежные инвесторы высказывают предложения по созданию игорной зоны в республике.

Осторожно, мошенники

В течение двух лет все были уверены, игорная зона разместится на территории санатория «Жемчужина». Но позднее от этих планов власти — без внятного объяснения причин — отказались. На месте «Жемчужины» было решено построить пятизвездочный отель на 172 номера. В качестве инвестора нового проекта назвали ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» («УКИП»). Она имеет уставный капитал 13 тыс руб и зарегистрирована в Гаспре. Российские СМИ утверждают: скромное ООО учредил бывший командующий ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск Владимир Зарицкий. Небогатый инвестор обещал ввести комплекс в эксплуатацию в июле 2020 года.

Но летом того года в прессе появилась информация, что санаторий, будучи на реконструкции, не работает, а неизвестные мошенники продают туда путевки: «Уже два года здесь никто не проживает, ничего в аренду не сдается – это частная территория».

Поэтому осторожнее нужно относиться к отдыху в «Жемчужине» и этим летом. Игорную зону в Крыму планируется открыть в сентябре 2019 года, говорил тогда глава региона Сергей Аксенов.

Кацивели

В декабре 2019 года все опять изменилось. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, а крымский инвестиционный совет поддержал новый проект. Теперь строительство игорной зоны перенесли в Кацивели (тоже Большая Ялта) на участок площадью 14,7 га.

У крымчан Кацивели знаменит своим долгостроем – санаторием Министерства атомной промышленности Академии наук СССР. Начали его возводить ещё 45 лет назад, но тогда же начал движение оползень, борьба с которым растянулась почти на 20 лет. Бетонную коробку здравницы все же соорудили, дороги успели подвести. Прошла четверть века, а желающих вложиться в достройку, в укрепление скалы не находилось.

И вот! В зоне «Золотой берег» будут построены, кроме казино, гостиничные апартаменты, рестораны, летний театр, кино-концертный и конференц-залы, транспортные и пешеходные прогулочные сети. Будут организованы парковки, места для занятия спортом, открытые и крытые бассейны. Общий объем инвестиций составит более 3 млрд рублей. Эту сумму озвучила министр финансов Крыма Ирина Кивико. Тогда же глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что строительство начнется в первом квартале 2021 года, а игорная зона на Южном берегу Крыма появится к 2022 году. Координировать строительство будет та же УКИП.

О том, как УКИП ведет дела, можно судить по тому, что управляющая компания закончила 2020 год с убытком более 370 млн руб. Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым через суд в июне 2020 года добилось от УКИП выплаты долгов (по арендной плате – 15,4 млн руб и за пользование имуществом – 39,9 млн руб), а «Крымэнерго» судится с ней до сих пор. В феврале этого года в УКИП сменился директор, теперь ее гендиректором стал Максим Балацкий, попутно возглавляющий в Алуште полушотландскую фирму по покупке и продаже собственной недвижимости.

И вот новость последних дней. Первый квартал года прошел, и Сергей Аксенов честно признался: строительство игорной зоны в Кацивели не началось. «Коллеги уже определили способ реализации. Знаю, что в мае основные процедуры должны быть завершены. Строительство может занять 1,5 – 2 года», – сказал глава Крыма.

Тамара Лапшинская