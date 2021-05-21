Путин поручил определить подход к числу иностранных обучающихся в школах

Президент Владимир Путин поручил до марта 2022 года определить подход к соотношению численности обучающихся вместе иностранцев и россиян и к учету этого при комплектовании классов.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: определить подходы к установлению соотношения численности совместно обучающихся иностранных граждан и граждан Российской Федерации, оптимального для социальной, языковой и культурной адаптации обучающихся иностранных граждан и обеспечивающего эффективную реализацию образовательного процесса в целом, а также порядок учета такого соотношения при комплектовании групп, классов в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения – 1 марта 2022 года.

Кроме того, Путин поручил МВД до 1 ноября проверить, как продлевают срок временного пребывания в РФ несовершеннолетних иностранцев и устранить недостатки.

«МВД РФ провести оценку правового регулирования и правоприменительной практики в части, касающейся продления срока временного пребывания в РФ несовершеннолетних иностранных граждан, родители (законные представители) которых имеют право на временное пребывание, временное и постоянное проживание в РФ, принять меры по устранению выявленных недостатков и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство РФ», – говорится в тексте поручения.

Одновременно президент поручил доложить до 1 сентября о мерах по учету и статистике иностранных школьников, обучающихся в России.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ… принять меры в целях обеспечения учета находящихся на территории РФ несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также реализации прав этих граждан на образование», – говорится в перечне поручений.