 

Песков: С реальной силой у РФ все нормально

21.05.2021, 10:10, Новости дня
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Над «мягкой силой» РФ еще предстоит поработать, однако с реальной силой страна не испытывает никаких проблем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новое знание».

«Мягкая сила» – это то, с чем нам надо еще работать …. А что касается нашей реальной силы, у нас с реальной силой все нормально», – сказал он, передает ТАСС.

Марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров. 



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