Немцы вступились за Манижу

В Германии вступились за певицу Манижу после имеющей антироссийский посыл статьи в журнале Spiegel о выступлении артистки в полуфинале «Евровидения».

«Разве такое возможно? Если верить журналу Spiegel, (президент Владимир) Путин все определяет в РФ (…) А тут государственный телеканал поддерживает Манижу, и у нее есть как фанаты, так и хейтеры», – отметил один из комментаторов, передает РИА «Новости».

«Может быть, сегодня вечером меня застукают за тем, что я болею за Россию? Просто какое-то чудо…», – написал другой пользователь.

«Она свободна и имеет возможность исполнить на «Евровидении» песню о притеснении женщин. (…) Кто там говорил, что Путин лично контролирует отбор на «Евровидение?», – заметил еще один читатель.

«Она выступает на «Евровидении» совершенно официально. Но и этого достаточно госпоже Хебель (автору материала в Spiegel – прим. ВЗГЛЯД), чтобы написать очередную антироссийскую статью. Эта статья, конечно, могла бы стать позитивной: прогрессивная певица получила большинство голосов», – подытожили комментаторы.

Напомним, Манижа вышла в финал «Евровидения». Она пообещала быть «немного безумнее» в борьбе за первое место. Иностранцы восхитились выступлением представляющей Россию исполнительницы на конкурсе.