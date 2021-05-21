Он элегантнее, чем думают многие: как вписать стиль милитари в свой образ

Из стилей одежды, которые сегодня в тренде, наиболее эксцентричным можно назвать милитари. Он не ассоциируется у женщин с романтичностью, чувственностью и элегантностью, зато может привнести в образ уверенность, самодостаточность, брутальность.

Актуальность военного стиля

Стиль милитари представляет собой направление в мужской и женской моде с элементами военной формы. Безусловно, у него есть поклонницы.

В 2021-2022 годах одежда в стиле милатири для женщин представлена в коллекциях многих модных дизайнеров в большом количестве.

Какая одежда этого модного стиля наиболее актуальна в 2021-2022 годах, о его особенностях и тенденциях можно прочитать ниже.

Особенности стиля

Это направление в одежде имеет давнюю историю. Те, кто начинали внедрять его в моду, даже не предполагали, каким актуальным оно будет спустя годы.

Милитари в чем-то перекликается со спортивным стилем: одежда удобна, практична, долго служит. Особенно такой стиль нравится женщинам, предпочитающим простые образы и выбирающим свободу движений.

В отличие от традиционного мужского, женское направление военного стиля отличается меньшей строгостью. Образы в стиле милитари для прекрасной половины человечества отличаются более свободными и женственными вариациями.

Модельеры начали демонстрировать на показах куртки, бушлаты, пальто, юбки, брюки, платья-рубашки, футболки, жакеты для женщин в стиле милитари.

В этом стиле отразились особенности самых разных военных форм, поэтому одежда милитари отличается многогранностью.

Предметы гардероба в военном стиле – это плащи, куртки, кители, ветровки, шинели. Из головных уборов – фуражки, береты, зимние шапки наподобие военных.

Еще одна особенность милитари – это характерные цвета, говорящие о принадлежности к военному стилю. Это хаки, болотный, зеленый, оливковый, темно-синий, черный и различные оттенки земли – песочный, серый, коричневый.

Из деталей следует отметить свободный крой и строгие линии, металлические пуговицы и молнии, эполеты, аксельбанты, ордена.

При создании одежды military для девушек дизайнеры начали играть с палитрой и текстурами, изменили стереотипный подход, добавив в модные образы нехарактерные оттенки: розовый, бежевый, красный, оранжевый.

Для изготовления одежды в военном стиле чаще всего используют такие материалы, как хлопок, деним, атлас, твид, кожу, бархат.

Очень важны аксессуары, без которых образ не будет законченным и неординарным. Это шляпы, крупные очки, строгие портфели. К одежде милитари рекомендуется подбирать обувь с ремешками, на устойчивом каблуке, на платформе, на низком ходу.

Военный стиль 2021-2022

В military style можно создавать смелые и креативные образы для женщин, которые подойдут на любой случай и будут удобны на работе и на отдыхе.

Стиль милитари для создания новых луков выбирают известные актеры и представители шоу-бизнеса.

А теперь о тенденциях и фасонах 2021 и 2022 годов. Идей очень много, поэтому создавать луки в военном стиле весьма увлекательно.

Куртки милитари – это свободные пуховики и парки характерных расцветок с карманами, на молнии, с деталями из металла, а также модели авиаторы и карго.

Для платьев характерны лаконичные фасоны: платье-футляр с пуговицами, погонами, кармашками, а также платья-рубашки.

Что касается юбок, это модели с запахом, карандаш, трапеция цвета хаки, оливковые, песочные. Приветствуются фасоны с асимметрией.

Брюки 2021-2022 – это галифе и карго, модели с металлическими элементами, с камуфляжным принтом.

Модницам наверняка понравятся комбинезоны, которые придадут образу женственность, а также шорты с высокой посадкой, отворотами, карманами до колена.

Актуальная в 2021-2022 годах верхняя одежда – это двубортные пальто с погонами, карманами, металлическими пуговицами. Также в холодное время года будут в моде бушлаты, шинели, кители, куртки с воротником стойкой и гусарской застежкой.