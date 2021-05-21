Must have лета – короткие и длинные платья с джинсами или брюками: как вписать тренд в свой образ

Тенденция на многослойные образы продолжает завоевывать мир. Мы уже привыкли к тому, что модницы надевают худи под пиджак оверсайз, а поверх асимметричных туник носят удлиненные кардиганы и объемные шарфы.

Пожалуй, самым неочевидным выбором для составления многослойного образа является тандем платья и брюк. Тем не менее в прошлом сезоне дизайнеры предложили нам модный эксперимент, согласно которому вместо рубашки в пару к джинсам отправлялось платье рубашечного кроя или удлиненная туника. А сейчас наиболее смелые модницы могут носить с брюками даже романтичные платья в горошек.

Платья-туники

Трендовое сочетание в наступившем году стало более женственным и роскошным. Правда, любительницы одежды оверсайз тоже не остались без внимания. Например, легкие платья-туники из тонкого трикотажа можно носить не только с джинсами, но и с брюками широкого кроя. Такой тандем выглядит весьма креативно. Ну и, разумеется, трикотажные туники можно носить с джинсами скинни и бомбером в более прохладные дни.

Элегантные двойки

Дизайнеры постарались на славу, создав для любительниц элегантности и женственности оригинальные костюмы двойки. Модная пара состоит из брюк прямого кроя и платья с трапециевидным подолом длиной до колена.

Среди предпочтительных оттенков кремовые, бежевые и светло-коричневые. В таком элегантном костюме можно отправиться на работу или на торжественное мероприятие.

Платья-рубашки

Мы уже говорили, что платья-рубашки идеально вписываются в многослойный образ с брюками и джинсами. Верх может быть как минималистичным, таки набивным. Длинное платье-рубашку можно носить поверх джинсов с поясом, не застегивая несколько нижних пуговиц, – так оно напоминает летний облегченный вариант тренча.

В более прохладную погоду поверх платья-рубашки можно надеть толстовку или свитер. Чтобы многослойный силуэт не был похож на шар, сделайте акцент на талии, надев широкий ремень.

Длинные летние платья

Даже длинные летние платья годятся для ношения с брюками. Для создания правильного и гармоничного образа нужно выбирать правильные фасоны. Например, белые джинсы скинни идеально вписываются в ансамбль с белым платьем прямого кроя с разрезом.

Хорошо для ношения с облегающими джинсами подходят свободные длинные платья в стиле бохо или кантри. Если ткань платья имеет яркий рисунок, под низ лучше надевать темно-синие джинсы.

Тандем платья и джинсов позволяет модницам разнообразить свой гардероб, освежить заезженные образы и создать отличную основу для многослойных нарядов. В этом сезоне подобное сочетание можно причислить к категории must have.