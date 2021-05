Принц Гарри рассказал о суицидальных мыслях Меган Маркл: “Мне стыдно”

Сегодня на стриминговом сервисе Apple TV+ вышли первые эпизоды долгожданного документального телешоу Опры Уинфри и принца Гарри The Me You Can’t See (“Тот я, которого ты не видишь”). В их числе оказалась серия, героем которой стал герцог Сассекский.

Принц Гарри был предельно откровенен в беседе с американской телеведущей. Он рассказал, почему в какой-то момент его тянуло к чрезмерному употреблению алкоголя и наркотиков, когда в своей жизни он максимально чувствовал себя самим собой, а также впервые о том, что на самом деле он пережил, когда его жена Меган думала о суициде и хотела покончить с собой.

Сегодня, вспоминая тот день, принц Гарри говорит, что ему стыдно за то, как он справился с этой непростой ситуацией.

Мне немного стыдно за то, как я справлялся, как пережил ситуацию. Когда мы с женой сидели в зале, держась за руки, и погас свет, Меган начала плакать. Мне было так жаль ее и я так злился на себя, что мы застряли в этой реальности, в этой ситуации. Мне было совестно, что все так плохо, неловко обращаться к своей семье, потому что, как и многие люди моего возраста, я понимал, что не получу от семье то, что мне нужно, – сказал Гарри.

Речь идет об из совместном выходе в свет в январе 2019 года. Тогда супруги посетили премьеру шоу Cirque du Soleil в королевском Альберт-холле. Про этот эпизод в их жизни Меган Маркл впрвые рассказала Опре Уинфри еще в марте этого года, в их с супругом большом интервью, снятом на заднем дворе их особняка в Монтесито.

Принц Гарри и Меган Маркл на шоу Cirque du Soleil в королевском Альберт-холле, 16 января 2019 года

Во время первой беременности, будучи на шестом месяце, Меган Маркл, не в состоянии справиться со стрессом из-за пристального и агрессивного внимания прессы, думала о самоубийстве. Об этом она рассказала мужу накануне светского выхода. В резонансном интервью Опре Уинфри Меган впервые поведала о том, что был момент в жизни, когда ей не хотелось больше жить:

Я просто не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающая мысль, которая была для меня единственным выходом и решением всех проблем. Мне было стыдно признаваться в этом Гарри. Но я знала, что если не скажу ему, то сделаю это. Я помню, как сказала об этом Гарри, и он сильно сжал мою руку и сказал: “Нет, я не думаю, что тебе стоит уходить. Не оставляй меня одного”. На фотографиях с того вечера (разговор состоялся перед их появлением на шоу Цирка дю Солей в Альберт-Холле в январе 2019 года) видно, как Гарри стискивает мою руку, несмотря на широкие улыбки. Мы оба держались изо всех сил, — вспоминала Меган.