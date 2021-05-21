Спецификации рестайлинга Skoda Kodiaq 2021 года раскрыты перед дебютом в Великобритании
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— Представлен по стартовой цене 27 650 фунтов стерлингов (примерно 28,57 рупий) за базовый пятиместный вариант SE.
— Предлагается в пяти вариантах — SE, SE L, SportLine, L&K и vRS.
— Бронирование в Великобритании откроется в июне.
— Будет доступно пять вариантов двигателей (три бензиновых и два дизельных).
Фейслифтинг Skoda Kodiaq 2021 года был представлен в Великобритании с множеством обновлений дизайна и функций, а также новыми вариантами двигателя и модернизированными системами помощи. Рестайлинг Kodiaq был запущен в Великобритании по стартовой цене 27 650 фунтов стерлингов (примерно 28,57 рупий). Внедорожник предлагается в пяти вариантах — SE, SE L, SportLine, L&K и vRS. Skoda UK откроет заказы на рестайлинг Kodiaq в июне, а поставки — в июле 2021 года.
Модели SE будут доступны как в пятиместном, так и в семиместном вариантах компоновки, в то время как остальные варианты получают семиместную компоновку в стандартной комплектации. Все варианты получили значительные улучшения функций по сравнению с предшественником.
Экстерьер и Интерьер
Обновленный Kodiaq отличается более вертикальной шестигранной решеткой радиатора и новым, более высоким капотом. Бамперы были переработаны для повышения резкости, а центральный воздухозаборник был расширен по сравнению с предыдущей моделью. Новые светодиодные фары теперь входят в стандартную комплектацию для всей линейки, а полностью светодиодные матричные фары входят в стандартную комплектацию, начиная с варианта SE L. Кроме того, варианты SE и SE L имеют отделку под алюминий на переднем и заднем фартуке.
Задний бампер имеет характерный диффузор, а задняя дверь оснащена новым спойлером, который простирается дальше к задней части автомобиля. Автомобиль получил обтекаемые светодиодные задние фонари точеной формы. Что касается интерьера, внедорожник получает стандартное новое двухспицевое рулевое колесо, а варианты SportLine и vRS — более спортивный дизайн трехспицевого рулевого колеса.
Двигатель
Обновленный Skoda Kodiaq будет доступен с пятью вариантами двигателей (три бензиновых и два дизельных). Выбранные варианты будут предлагать трансмиссию DSG и вариант с полным приводом. Главной изюминкой новой линейки двигателей является 2,0-литровый двигатель TSI мощностью 238 л.с., который предлагается в варианте vRS с полным приводом. Компания утверждает, что этот двигатель на 60 кг легче, чем 2,0-литровый TDI, который он заменяет, а новая трансмиссия DSG на 5,2 кг легче предыдущей.
Новые системы помощи
Обновленные модели получили новую функцию адаптивного круиз-контроля и новую функцию экстренного торможения, которая может обнаруживать как пешеходов, так и велосипедистов. В рамках упреждающей защиты пассажиров автомобиля новые радарные датчики сзади могут даже подготовить автомобиль и его пассажиров к риску столкновения сзади.
Варианты дополнительного оборудования следующие:
Kodiaq SE (от 27650 фунтов стерлингов) (примерно 28,58 рупий)
— Светодиодные фары (малой функциональности) с ДХО
— Задние светодиодные фонари (высокая функциональность) с эффектом приветствия и динамическими индикаторами
— Нижний элемент переднего бампера в внедорожном стиле
— Расширенный задний спойлер с плавниками в черном глянце
— Цветной многофункциональный бортовой компьютер
— Серая строчка на приборной панели
— Серая прострочка в передних и задних подлокотниках и дверных вставках
— Компактная временная запаска
Kodiaq SE L (от 31 895 фунтов стерлингов) (примерно 32,98 рупий)
— 19-дюймовые легкосплавные диски Triglav
— Полностью светодиодные матричные фары с AFS (адаптивная система переднего освещения) с функцией прохождения поворотов и AWL (система всепогодного освещения)
— Задние светодиодные фонари (высокая функциональность) с эффектом приветствия и динамическими индикаторами
— Хромированные рейлинги на крыше
— Нижний элемент переднего бампера в внедорожном стиле
— Расширенный задний спойлер с плавниками в черном глянце
— Серая строчка на приборной панели
— Серая прострочка в передних и задних подлокотниках и дверных вставках
— Компактная временная запаска
— Текстильные коврики
Kodiaq SportLine (от 35 805 фунтов стерлингов) (примерно 37,02 рупий)
— Полностью светодиодные матричные фары с AFS (адаптивная система переднего освещения) с функцией прохождения поворотов и AWL (всепогодная система освещения)
— Задние светодиодные фонари (высокая функциональность) с эффектом приветствия и динамическими индикаторами
— Расширенный задний спойлер с плавниками в черном глянце
— Серая строчка на приборной панели
— Серая прострочка в передних и задних подлокотниках и дверных вставках
— Компактная временная запаска
— Парковочная камера заднего вида
Kodiaq L&K (от 41720 фунтов стерлингов) (примерно 43,13 рупий)
— Полностью светодиодные матричные фары с AFS (адаптивная система переднего освещения) с функцией прохождения поворотов и AWL (всепогодная система освещения)
— Задние светодиодные фонари (высокая функциональность) с эффектом приветствия и динамическими индикаторами
— Расширенный задний спойлер с плавниками в черном глянце
— Кожаные вентилируемые передние сиденья с логотипом Laurin & Klement
— Серая строчка на приборной панели
— Серая прострочка в передних и задних подлокотниках и дверных вставках
— Виртуальная кабина
Kodiaq vRS (цена будет объявлена дополнительно)
— 20-дюймовые легкосплавные диски Sagitarius антрацитового цвета с аэродинамическими накладками
— Виртуальная кабина
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