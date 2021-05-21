Спецификации рестайлинга Skoda Kodiaq 2021 года раскрыты перед дебютом в Великобритании

— Представлен по стартовой цене 27 650 фунтов стерлингов (примерно 28,57 рупий) за базовый пятиместный вариант SE.

— Предлагается в пяти вариантах — SE, SE L, SportLine, L&K и vRS.

— Бронирование в Великобритании откроется в июне.

— Будет доступно пять вариантов двигателей (три бензиновых и два дизельных).

Фейслифтинг Skoda Kodiaq 2021 года был представлен в Великобритании с множеством обновлений дизайна и функций, а также новыми вариантами двигателя и модернизированными системами помощи. Рестайлинг Kodiaq был запущен в Великобритании по стартовой цене 27 650 фунтов стерлингов (примерно 28,57 рупий). Внедорожник предлагается в пяти вариантах — SE, SE L, SportLine, L&K и vRS. Skoda UK откроет заказы на рестайлинг Kodiaq в июне, а поставки — в июле 2021 года.

Модели SE будут доступны как в пятиместном, так и в семиместном вариантах компоновки, в то время как остальные варианты получают семиместную компоновку в стандартной комплектации. Все варианты получили значительные улучшения функций по сравнению с предшественником.

Экстерьер и Интерьер

Обновленный Kodiaq отличается более вертикальной шестигранной решеткой радиатора и новым, более высоким капотом. Бамперы были переработаны для повышения резкости, а центральный воздухозаборник был расширен по сравнению с предыдущей моделью. Новые светодиодные фары теперь входят в стандартную комплектацию для всей линейки, а полностью светодиодные матричные фары входят в стандартную комплектацию, начиная с варианта SE L. Кроме того, варианты SE и SE L имеют отделку под алюминий на переднем и заднем фартуке.

Задний бампер имеет характерный диффузор, а задняя дверь оснащена новым спойлером, который простирается дальше к задней части автомобиля. Автомобиль получил обтекаемые светодиодные задние фонари точеной формы. Что касается интерьера, внедорожник получает стандартное новое двухспицевое рулевое колесо, а варианты SportLine и vRS — более спортивный дизайн трехспицевого рулевого колеса.

Двигатель

Обновленный Skoda Kodiaq будет доступен с пятью вариантами двигателей (три бензиновых и два дизельных). Выбранные варианты будут предлагать трансмиссию DSG и вариант с полным приводом. Главной изюминкой новой линейки двигателей является 2,0-литровый двигатель TSI мощностью 238 л.с., который предлагается в варианте vRS с полным приводом. Компания утверждает, что этот двигатель на 60 кг легче, чем 2,0-литровый TDI, который он заменяет, а новая трансмиссия DSG на 5,2 кг легче предыдущей.

Новые системы помощи

Обновленные модели получили новую функцию адаптивного круиз-контроля и новую функцию экстренного торможения, которая может обнаруживать как пешеходов, так и велосипедистов. В рамках упреждающей защиты пассажиров автомобиля новые радарные датчики сзади могут даже подготовить автомобиль и его пассажиров к риску столкновения сзади.

Варианты дополнительного оборудования следующие:

Kodiaq SE (от 27650 фунтов стерлингов) (примерно 28,58 рупий)

— Светодиодные фары (малой функциональности) с ДХО

— Задние светодиодные фонари (высокая функциональность) с эффектом приветствия и динамическими индикаторами

— Нижний элемент переднего бампера в внедорожном стиле

— Расширенный задний спойлер с плавниками в черном глянце

— Цветной многофункциональный бортовой компьютер

— Серая строчка на приборной панели

— Серая прострочка в передних и задних подлокотниках и дверных вставках

— Компактная временная запаска

Kodiaq SE L (от 31 895 фунтов стерлингов) (примерно 32,98 рупий)

— 19-дюймовые легкосплавные диски Triglav

— Полностью светодиодные матричные фары с AFS (адаптивная система переднего освещения) с функцией прохождения поворотов и AWL (система всепогодного освещения)

— Задние светодиодные фонари (высокая функциональность) с эффектом приветствия и динамическими индикаторами

— Хромированные рейлинги на крыше

— Нижний элемент переднего бампера в внедорожном стиле

— Расширенный задний спойлер с плавниками в черном глянце

— Серая строчка на приборной панели

— Серая прострочка в передних и задних подлокотниках и дверных вставках

— Компактная временная запаска

— Текстильные коврики

Kodiaq SportLine (от 35 805 фунтов стерлингов) (примерно 37,02 рупий)

— Полностью светодиодные матричные фары с AFS (адаптивная система переднего освещения) с функцией прохождения поворотов и AWL (всепогодная система освещения)

— Задние светодиодные фонари (высокая функциональность) с эффектом приветствия и динамическими индикаторами

— Расширенный задний спойлер с плавниками в черном глянце

— Серая строчка на приборной панели

— Серая прострочка в передних и задних подлокотниках и дверных вставках

— Компактная временная запаска

— Парковочная камера заднего вида

Kodiaq L&K (от 41720 фунтов стерлингов) (примерно 43,13 рупий)

— Полностью светодиодные матричные фары с AFS (адаптивная система переднего освещения) с функцией прохождения поворотов и AWL (всепогодная система освещения)

— Задние светодиодные фонари (высокая функциональность) с эффектом приветствия и динамическими индикаторами

— Расширенный задний спойлер с плавниками в черном глянце

— Кожаные вентилируемые передние сиденья с логотипом Laurin & Klement

— Серая строчка на приборной панели

— Серая прострочка в передних и задних подлокотниках и дверных вставках

— Виртуальная кабина

Kodiaq vRS (цена будет объявлена ​​дополнительно)

— 20-дюймовые легкосплавные диски Sagitarius антрацитового цвета с аэродинамическими накладками

— Виртуальная кабина