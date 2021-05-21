Назван отличительный признак рака кишечника

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21.05.2021, 9:32, Разное
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Медики назвали отличительный признак на теле, который может свидетельствовать о раке кишечника. Выросшая опухоль, распространившаяся на лимфатические узлы, провоцирует ряд симптомов. Одним из них является припухлость на шее.
В иммунной системе человека лимфатические узлы играют жизненно важную роль. Они действуют как фильтры, задерживая проникновение бактерий и вирусов. Лимфатические узлы можно нащупать на шее под подбородком, в паху и подмышечных впадинах. Обычно признаком наличия инфекции является их увеличение. Британские исследователи заявили, что этот симптом может говорить о развитии рака. В данном случае лимфатические узлы становятся опухшими и твердыми.

При онкологии у человека снижается уровень энергии, пропадает аппетит, наблюдается чувство усталости. Рак кишечника приводит к изменению привычного режима работы органа. Необходимо обращать внимание на кровь из заднего прохода, ощущения, когда после опорожнения кишечника присутствуют позывы к дефекации. Врач при осмотре пациента в заднем проходе может почувствовать уплотнение.

Источник: www.medikforum.ru



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