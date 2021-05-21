Минобразования запустило мобильное приложение “Всеукраинская школа онлайн”

Контент проекта рассчитан для школьников 5–11 классов.

“Обучение в смартфоне и урок по одному клику – уже не фантастика. Это наша новая реальность. Мы надеемся, что пользователи оценят новый функционал и будут применять его в повседневной учебе, одновременно повышая уровень своей цифровой компетентности”, – отметил замглавы Минобразования Артур Селецкий.

В приложении ВШО есть доступ ко всем курсам и материалам, размещенным на платформе. Кроме того, ученики могут участвовать в обсуждениях и коммуницировать с одноклассниками. В МОН подчеркнули, что возможности мобильного приложения будут постепенно расширяться.

“Более 125 тыс. учащихся, каждый шестой учитель и более половины учебных заведений Украины пользуются ВШО для обучения, причем 75% заходят именно со смартфонов. Следовательно, нужно развивать функционал и удобство ВШО и идти туда, где есть наши пользователи”, – подчеркнула руководитель проекта ВШО Анна Сидорук.

Контекст:

ВШО стартовала в декабре 2020 года по инициативе Минобразования, Министерства цифровой трансформации и Украинского института развития образования как ответ на карантинные ограничения в стране в связи с пандемией коронавируса, а также с целью обеспечения равного доступа к украиноязычному учебному контенту ученикам и учителям.

В начале апреля на сайте ВШО появилась функция “Кабинет учителя” – они получили возможность собирать учеников в виртуальные классы, назначать курсы для просмотра, организовывать дискуссии и просматривать успеваемость учащихся на курсе.

Следующий шаг для ВШО – перенос в онлайн-формат всей школьной программы для 5–11 классов. Как отметили в МОН, сейчас на платформе более 1,5 тыс. уроков и более 167 тыс. пользователей.

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