Стал известен порядок выступления участников финала “Евровидения 2021”

В финале оказались 26 участников.

1. Кипр

2. Албания

3. Израиль

4. Бельгия

5. Россия

6. Мальта

7. Португалия

8. Сербия

9. Великобритания

10. Греция

11. Швейцария

12. Исландия

13. Испания

14. Молдова

15. Германия

16. Финляндия

17. Болгария

18. Литва

19. Украина

20. Франция

21. Азербайджан

22. Норвегия

23. Нидерланды

24. Италия

25. Швеция

26. Сан-Марино

Контекст:

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс проходит на арене Ahoy. Участие в “Евровидении 2021” принимают представители 39 стран. Финал состоится 22 мая.

Мероприятие проходит в присутствии 3,5 тыс. зрителей – они станут участниками эксперимента, инициированного правительством Нидерландов, целью которого является проверка безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии.

18 мая состоялся первый полуфинал “Евровидения 2021”..

20 мая прошел второй полуфинал песенного конкурса “Евровидение 2021”, по итогам которого определились все участники финала.

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