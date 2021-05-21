Республиканцы внесли в Конгресс США законопроект о санкциях против компании – оператора “Северного потока – 2” и ее директора

Документ восстановит санкции против компании – оператора газопровода и ее генерального директора Матиаса Варнига. Ограничения распространятся и на субподрядчиков любой организации, которая работает с “Северным потоком – 2”, подчеркнуло издание.

Один из авторов документа, сенатор от штата Северная Дакота Кевин Крамер заявил, что администрация Байдена рискует ослабить глобальные позиции США, соглашаясь с “ошибочной стратегией Германии, которая даст президенту России Владимиру Путину контроль над союзниками в Европе”.

Политик заявил, что “трубопровод Путина нужно остановить”. Он призвал коллег присоединиться к этой инициативе.

Контекст:

О том, что администрация Байдена пока не будет вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG, сообщило 18 мая издание Axios. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес осудил остановку санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода “Северный поток – 2”.

Администрация Байдена выступала решительно против строительства “Северного потока – 2”.

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись. Строительство заморозили, когда было достроено 93% газопровода, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

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