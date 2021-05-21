В Украине за сутки сделали почти 19 тыс. прививок от коронавируса, большая часть – второй дозой

Первую дозу получили 6287 человек, завершили вакцинацию (получили вторую дозу) – 12 626 человек.

Всего с начала кампании было сделано 1 031 728 прививок, вакцинированы 971 034 человека. Из них завершили вакцинацию 60 696 человек.

В Минздраве отмечают, что вакциной Covishield были привиты 485 071 человек, CoronaVac – 85 873, Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 57 603, AstraZeneca (SKBio) 342 487 человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Пока в Украину завезли около 2,3 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech, очередная партия прибыла 18 мая (122,8 тыс. доз Pfizer/BioNTech по программе COVAX).

В Минздраве утверждали, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса.

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