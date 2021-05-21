“Брови потеряли”, “Нежна без майкапа”. Беременная Осадчая показала лицо без макияжа
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“С Днем вышиванки! В моей коллекции уже немало различных вышиванок, старинных и современных, платьев с национальными мотивами и рубашек с заложенным в вышивку содержанием”, – написала она.
Осадчая отметила, что вышиванка – еще одна наша гордость.
“Круто, что украинцы носят ее не только на праздники”, – заявила телеведущая.
Она объяснила, что на фото старинная вышиванка, приобретенная во Львове, и современное платье от дизайнера Юлии Магдыч.
Для последнего снимка в подборке Осадчая позировала с мужем и коллегой Юрием Горбуновым.
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Подписчики оценили снимки, отметив, что на лице телеведущей отсутствует макияж.
“Брови потеряли”, – отметила lutsachenko.
“Катя, вы нежны без майкапа”, – написала lzvetok.
Контекст:
Всемирный день вышиванки – международный праздник, посвященный украинской национальной одежде и сохранению традиций. Он отмечается ежегодно в третий четверг мая.
18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.
У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.
Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук. Сын телеведущей от Горбунова Иван родился в 2017 году. Осадчая и Горбунов поженились незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.
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