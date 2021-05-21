«Простите меня, уральцы, я просто редко бывал в Омске»: Жириновский пересмотрел своё мнение насчёт самого тупого региона России
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский публично извинился перед жителями Урала, за то, что называл их регион самым низким по уровню интеллекта.
После новой серии поездок по стране политик пришёл к выводу, что людей, интеллектуально развитых менее омичей в России нет.
– Ходят все какие-то понурые, слоняются из стороны в сторону. Постоянно всё переспрашивают: по два, три раза, повторяешь, а они все равно ничего не понимают. Просят рассказать, как покинуть город. Зашёл случайно в отделение КПРФ, а там вместо Сталина на стене Пржевальский висит. Ещё и инфраструктуру наладить не могут: как ни приеду – каждый раз метро не работает. В общем, не приведи Господь следующему президенту отсюда быть, тогда стране точно конец, – поделился политик своими впечатлениями от посещения города.
Интеллектуальный антирейтинг субъектов федерации, составленный по результатам поездок по России, размещён на сайте партии и будет регулярно обновляться. На данный момент, кроме Омска, в «топ» также попали такие города как Вологда, Саратов и Ростов.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет