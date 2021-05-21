«Простите меня, уральцы, я просто редко бывал в Омске»: Жириновский пересмотрел своё мнение насчёт самого тупого региона России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский публично извинился перед жителями Урала, за то, что называл их регион самым низким по уровню интеллекта.

После новой серии поездок по стране политик пришёл к выводу, что людей, интеллектуально развитых менее омичей в России нет.

– Ходят все какие-то понурые, слоняются из стороны в сторону. Постоянно всё переспрашивают: по два, три раза, повторяешь, а они все равно ничего не понимают. Просят рассказать, как покинуть город. Зашёл случайно в отделение КПРФ, а там вместо Сталина на стене Пржевальский висит. Ещё и инфраструктуру наладить не могут: как ни приеду – каждый раз метро не работает. В общем, не приведи Господь следующему президенту отсюда быть, тогда стране точно конец, – поделился политик своими впечатлениями от посещения города.

Интеллектуальный антирейтинг субъектов федерации, составленный по результатам поездок по России, размещён на сайте партии и будет регулярно обновляться. На данный момент, кроме Омска, в «топ» также попали такие города как Вологда, Саратов и Ростов.

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