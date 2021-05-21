Центр им. Гамалеи объявил о создании вакцины против коронавируса с эффектом похудения

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал уникальную вакцину «ГамКовидУльтралайт».

Препарат, кроме непосредственной функции борьбы с заражением коронавирусом, наделён функцией повышенного жиросжигания, что сделает его популярным у женщин в преддверии пляжного сезона.

– Мы долго работали над векторными вакцинами широкого спектра действия. Если полгода назад не было вакцины против коронавируса, то сейчас их много и создать просто вакцину от инфекции уже недостаточно. Необходимы дополнительные опции. Одна из них – возможность похудеть, что должно заинтересовать дам и позволить нам наконец-то выработать коллективный иммунитет, – заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Поскольку вакцина «ГамКовидУльтралайт» является векторной, она вводится в организм двумя инъекциями с перерывом 14 дней. Для выработки антител от ожирения иммунологи рекомендуют не употреблять жирное и мучное, иначе дополнительная опция может не сработать.

В институте им. Н. Ф. Гамалеи добавили, что в клинических испытаниях препарата добровольно приняли участие более 5 тысяч женщин. Серьёзных побочных эффектов не зафиксировано. Действие вакцины ограничивается годом, потом потребуется повторная инъекция.

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