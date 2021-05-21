Собянин пожаловался на низкую долю привившихся от COVID-19 в Москве

Процент жителей российской столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин, призвав москвичей задуматься от вакцинации.

«Мы первые в мире открыли практически свободную прививочную компанию. Первый в мире крупный город объявил о том, что мы начинаем массовую вакцинацию. … Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причем иногда по некоторым даже в разы», – сказал Собянин на видеозаписи, опубликованной в его блоге.

Он также призвал москвичей, еще не сделавших прививку от коронавируса, задуматься об этом.

Градоначальник добавил, что в настоящее время лечение в стационарах Москвы проходят около 9 тыс. человек с коронавирусом.

В середине мая Собянин заявил, что в Москве стабильная ситуация с коронавирусом, хотя есть небольшой, некритический рост случаев заболевания.