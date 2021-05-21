 

Политолог Денисов: Зеленский сдулся как проект

21.05.2021, 9:06, Разное
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Владимир Зеленский устроил большую пресс-конференцию по поводу двухлетия своего нахождения у власти. Экспертов его выступление не впечатлило.

В частности, политолог Денис Денисов обратил внимание на общую бессмысленность произошедшего. “Такое впечатление, что человек озвучил ряд месседжей – никто вокруг не понял, зачем он это делает, да и он сам не понял”, – охарактеризовал он мероприятие.

Ярким примером этому тезису могут послужить слова Владимира Зеленского о референдуме в Донбассе. При этом он не упомянул ни формата, в котором собрался проводить голосование, ни даже какой вопрос будет обсуждаться.

Еще один вопрос, которого коснулся Владимир Зеленский – это наличие на Украине целого ряда СМИ, которые работают в интересах местных олигархов и действуют против его политики. Впрочем, такая конфигурация уже давно не является для кого-нибудь новостью.

“Резюмируя, можно сказать, что президент Украины просто сдулся как проект, сдулся как политический деятель”, – уверен Денис Денисов.

Политолог добавил, что после такой пресс-конференции у экспертов есть все основания полагать, что на Владимира Зеленского скоро перестанут обращать внимания как внутри страны, так и на международной арене. Кажется украинский лидер попал в крайне непростую ситуацию, выбраться из которой самостоятельно ему будет крайне трудно.



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