Видеозвонок до встречи: как обезопасить себя, заводя романтические отношения онлайн

Не секрет, что различные способы заводить знакомства онлайн становятся все более актуальными. Популярность интернет-знакомств растет. Сегодня существует множество сайтов и приложений подобной направленности. Это значительно облегчает поиск новых знакомых, ведь люди могут просто создать аккаунт и приятно проводить свободное время.

Более того, подобный подход помогает найти свою вторую половинку и развить с ней близкие отношения. Некоторые люди действительно серьезно относятся к поиску подходящих любовных партнеров и установлению длительных отношений благодаря онлайн-свиданиям.

Безусловно, заводя романтические отношения онлайн, нужно быть очень осторожными: часто можно услышать о различных случаях мошенничества (или даже насилия) среди тех, кто заводит романтические отношения в интернете. Так как можно обезопасить себя в подобной ситуации? Давайте узнаем.

Проведите исследование

Прежде чем согласиться на свидание, лучше всего провести исследование и выяснить подлинность профиля вашего предполагаемого партнера. Хотя зачастую популярные сайты знакомств самостоятельно проверяют основные данные, указанные пользователями, все же лучше самостоятельно перепроверить информацию о том, кого вы еще не знаете так хорошо, как требовалось бы.

Прежде чем встречаться с ним лицом к лицу, проверьте изображение профиля потенциального партнера. Чтобы определить подлинность фотографии, используйте функцию Google «поиск по изображению», она поможет узнать, есть ли еще какой-либо профиль в Facebook (или другой соцсети) с таким же изображением. Если в процессе поиска вы нашли схожую учетную запись другого человека, возможно, вы столкнулись с поддельным профилем. В таком случае вам следует избегать общения с этим человеком или даже заблокировать его.

Не разглашайте личные контактные данные

Facebook и сайты знакомств сохраняют контактную информацию своих пользователей конфиденциальной и невидимой для остальных. Следите за тем, чтобы во время общения в чате не сообщать свой адрес и номера телефонов. Для знакомств в интернете вы можете использовать бесплатный номер телефона Google Voice: он позволяет связываться с незнакомыми людьми, не раскрывая настоящий номер.

Не следует раскрывать о себе личную информацию. Имена членов семьи, друзей, адрес вашего рабочего места, увлечения, дни рождения и другую личную информацию о вас и ваших близких не нужно упоминать, если вы начали встречаться с кем-то по интернету. Всеми этими деталями лучше делиться только тогда, когда вы сможете лучше узнать друг друга и поближе познакомиться.

Используйте видеозвонок до встречи

Многие популярные сайты знакомств предоставляют своим пользователям возможность созвониться, используя видеосвязь. Подобного рода звонки здорово помогают оценить предполагаемого партнера: вы сможете получить более четкое представление о нем, прежде чем пойти с ними на свидание.

Другие меры предосторожности

Договариваясь о первой встрече, помните: не следует добираться до указанного места на личной машине. Почему? Показывать свой личный транспорт совершенно небезопасно. Более того, не позволяйте тому, кого вы плохо знаете, привозить вас обратно домой на личном транспорте.

Для того чтобы добраться до места свидания (и обратно) лучше всего использовать любой вид общественного транспорта. Имейте при себе чуть больше финансов, чем необходимо, однако не берите с собой слишком много денег. Это поможет вам избежать неприятностей в случае утери или кражи кошелька.

На первом свидании находитесь в людных общественных местах: не следует выбирать какое-либо укромное место, даже если ваш партнер просит об этом. Поскольку партнерам по онлайн-знакомствам нельзя слепо доверять при первой же встрече, разумнее пойти в многолюдный бар, ресторан, кофейню или любое другое место. Какое бы место вы ни выбрали, вы должны быть уверены, что будете находиться в окружении большого количества людей.

Сообщите о своих планах близкому человеку

Идя на первое свидание, вы обязательно должны поделиться информацией об этом с близким другом или членом семьи. Не постесняйтесь сообщить дополнительные подробности, в том числе время и место встречи. Такой подход убережет вас от любых проблем: в случае любой опасности вы сможете получить быструю помощь от этого надежного человека. Подумайте также о том, чтобы во время свидания периодически совершать телефонные звонки кому-либо из близких. Не стесняйтесь показаться боязливыми: если вы хотите находиться в безопасности, вам крайне необходимо применять подобные рекомендации.

Сохраняйте бдительность

Людям не следует употреблять слишком много алкогольных напитков при первом свидании с тем, с кем они познакомились через интернет. Почему? Спиртное ослабляет бдительность. Итак, сохраняйте ум ясным во время развития романтических отношений.

Более того, во время свиданий не следует оставлять без присмотра тарелки с едой и стаканы с напитками. Злоумышленники могут подложить в пищу или напиток снотворное или какое-либо другое опасное для вашей жизни вещество. Вам не следует слишком увлекаться своими романтическими чувствами: не упускайте из виду важные детали, которые могут привести вас к печальным последствиям.

Имейте при себе средство для самообороны

Женщины подвергаются серьезной опасности физического насилия со стороны своих партнеров по свиданиям. Ввиду этого им лучше иметь при себе легализованные инструменты для самообороны на случай, если они столкнутся с аморальным поступком партнера. Перцовый баллончик или что-то наподобие этого нужно всегда носить с собой в сумке, находясь на первом свидании.

Итог

Итак, будьте бдительны на первом свидании. Помните: вы еще недостаточно хорошо знаете предполагаемого партнера, поэтому осторожность не помешает. Советы, приведенные в этой статье, могут уберечь вас от многих неудач или ошибок.

Безусловно, вы хотите получить удовольствие от развития романтических отношений. Однако сохраняйте ум трезвым, соблюдайте меры предосторожности, чтобы обезопасить себя на первом свидании. Это не просто вопрос выбора: от применения вышеуказанных рекомендаций может зависеть ваша жизнь.