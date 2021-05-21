 

Новое, биологическое и безопасное мыло

21.05.2021, 8:44, Разное
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Международная исследовательская группа под руководством профессора Шарля Готье из Национального института научных исследований (INRS) открыла новую молекулу, способную произвести революцию на рынке биосурфактантов. Выводы команды опубликованы в Химическая наука, ведущий журнал Королевского химического общества.

Поверхностно-активные вещества синтезируются из нефти и являются основным активным ингредиентом большинства мыла, моющих средств и шампуней. Биосурфактанты, вырабатываемые бактериями, более безопасны и могут заменять синтетические поверхностно-активные вещества.

Молекулы рамнолипидов являются одними из самых безопасных известных поверхностно-активных веществ и особенно привлекательны благодаря своей способности к биологическому разложению, минимальной токсичности и возможности получения из промышленных отходов. Но есть проблема. Они сделаны с использованием синегнойной палочки, патогенной бактерии, вредной для человека.

«Если мы хотим в полной мере использовать преимущества рамнолипидов, нам необходимо выращивать эти патогенные бактерии в огромных масштабах. И поскольку это риск для здоровья, промышленность ищет альтернативы», — пояснил профессор Готье. Молекулы, производимые этими бактериями, обычно смешиваются с другими соединениями или факторами вирулентности, что затрудняет их использование.

Чтобы решить эту проблему, исследовательская группа определила молекулы, которые напоминают рамнолипиды в Pantoea ananatis, непатогенной бактерии. Затем команда смогла химически синтезировать эти молекулы, называемые ананатозидами, в лаборатории, что повысило вероятность того, что они могут быть произведены в более крупных масштабах, чем при использовании бактерий. Промышленность уже проявляет интерес к этим многообещающим новым биосурфактантам.

Взглянем на структуру

Новая молекула представлена ​​в двух разных формах: A и B. Структура ананатозида A описывается как закрытая, а структура B — открытая. Молекула A замыкается в себе, образуя петлю. Процесс, который замыкает петлю, называется лактонизацией, и он также был достигнут с помощью рамнолипидов для создания новых молекул.

Команда показала, что лактонизированная форма оказывает большое влияние на биологическое действие молекул. Он сводит к минимуму поверхностно-активные свойства рамнолипидов и делает их токсичными.

Теперь исследователи хотят охарактеризовать новые биосурфактанты и сделать молекулы более стабильными.



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