Американский стартапдня Harry’s – ещё один D2C-бренд. Компания делает бритвы и сопутствующие товары

Американский #стартапдня Harry’s – ещё один D2C-бренд. Компания делает бритвы и сопутствующие товары, продает их на сайте и в торговых сетях, никаких новостей в бизнес-модели.

В товаре, похоже, тоже нет никакой магии. Сам я Harry’s не брился, в независимых обзорах внятных описаний преимуществ его станков перед Gillette быстро не нашел. Наоборот, первая парочка статей доказывали, что надо выбирать классику. Сам стартап на лендинге напирает на то, что мы качественные-прекачественные, с единственным рациональным доказательством этого тезиса: “наша фабрика находится в Германии”. Не только в России уважают немецкое производство, в Штатах это тоже положительный символ.

Рос Harry’s за счет чудовищных инвестиций: полмиллиарда долларов за 5 лет. Для сравнения, Dollar Shave Club до продажи просуществовал почти столько же, но денег привлек в 3 раза меньше. И в конце 2019 года стратегия наконец привела к успеху: компания Edgewell, владелец Schick, согласилась купить Harry’s за круглую сумму в 1.4 миллиарда. Основатели и ранние инвесторы пили шампанское. Нравилась ли оценка участникам последнего раунда – не знаю, я их условий не видел.

А потом американские антимонопольщики объявили, что сделку не допустят. Да, Harry’s контролирует всего 2% рынка и покупает его второй игрок, а не первый – и в числах кажется, что монополия тут не возникает. Но Harry’s же стартап! Он инновационен! А инновации – это важно для конкуренции, и нельзя позволить корпорациям их задушить. Пусть всё остается на своих местах, только лучше будет, — сказал FTC.

Harry’s так и не продался, продолжает быть независимым. Живое напоминание ещё одной проблемы, которая может помешать успешному выходу.