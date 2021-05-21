 

Юрист Петропольский назвал допустимые варианты вождения после приема спиртного

21.05.2021, 8:34, Разное
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Юрист Алексей Петропольский рассказал, когда водителям допустимо садиться за руль после приема спиртного. Это можно делать только в исключительных случаях.
Например, если автомобилист принимает лекарство с содержанием спирта и у него при себе есть справка от врача, то можно сесть за руль. Многие люди, которые имеют проблемы с сердцем, пьют корвалол. Из-за данного препарата у них бывают частые проблемы с ГИБДД.

Водитель без справки вряд ли сможет что-то объяснить сотрудникам дорожной полиции. В некоторых случаях даже предоставленный документ не поможет избежать медицинского освидетельствования. В дальнейшем только в суде можно доказать, что неправильный анализ вызван приемом лекарственных препаратов.

По поводу того, когда можно садиться за руль после употребления спиртного, то многое зависит от метаболизма человека, массы тела, количество выпитого и физического состояния в целом. В среднем нужно подождать от 4 до 20 часов.

В США, Великобритании, Мальте и Канаде допускается, что в крови водителей содержалось 0,8 промилле, но в РФ это строго запрещено.

Источник: 1prime.ru



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