Блинкен и глава МИД Канады обсудили российские войска в Украине и у ее границ

Разговор состоялся в кулуарах заседания Арктического совета на министерском уровне в Рейкъявике. В рамках встречи обсудили американо-канадское партнерство, борьбу с пандемией, совместные усилия по обмену вакцинами, поддержку пострадавших от коронавируса стран и людей.

“Министр Гарно и госсекретарь Блинкен также рассмотрели проблемы, создаваемые Россией, и ее подрывные действия, в частности крупномасштабные, необъявленные передвижения войск в Украине и вокруг нее и незаконную аннексию Крыма”, – говорится в сообщении.

Также высокопоставленные чиновники договорились объединить усилия “для решения проблем, которые действия Китая создают для международного порядка”, включая его экономическую практику и нарушения прав человека, при этом сотрудничая с Китаем в областях, представляющих общий интерес, таких как изменение климата.

Блинкен и Гарно обсудили также кризис на Ближнем Востоке. Гарно подчеркнул, что Канада призывает обе стороны к прекращению огня и “серьезно обеспокоена продолжающимся расширением поселений, сносами и выселениями” со стороны Израиля.

“Обе наши страны твердо поддерживают израильский и палестинский народы в их праве на жизнь в мире, безопасности, с достоинством, без страха и с уважением прав человека, и мы всегда будем готовы поддержать усилия по решению на основе сосуществования двух государств”, – говорится в сообщении МИД Канады по итогам встречи.

Контекст:

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины заявили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил 14 апреля, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял 19 апреля, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных.

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