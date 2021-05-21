 

Наблюдатели ОБСЕ заметили танки на оккупированной боевиками территории Донецкой области

21.05.2021, 8:32, Новости дня
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“Миссия зафиксировала такие нарушения линий отвода: один зенитный ракетный комплекс и один миномет в подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областях, шесть танков на полигоне в не подконтрольном правительству районе Донецкой области. За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ обнаружила три танка на полигоне в не подконтрольном правительству районе Донецкой области”, – рассказали наблюдатели.

ОБСЕ подчеркнула, что в этих зонах запрещено размещать тяжелое вооружение согласно п. 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года.

Миссия зафиксировала 118 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, из них 92 взрыва (один разрыв и 91 взрыв неопределенного происхождения). Большинство нарушений, включая большую часть взрывов, произошло юго-западнее Светлодарска к северо-востоку от Донецка. В Луганской области СММ заметила одно нарушение – взрыв неопределенного происхождения юго-западнее поселка Калиново.

Возле участка разведения в районе Петровского наблюдатели слышали один взрыв неопределенного происхождения и 10 выстрелов из стрелкового оружия, уточнили в отчете. 

Контекст:

За прошедшие сутки, 20 мая, боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб ООС неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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