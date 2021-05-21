 

В Украине за сутки почти 5 тыс. новых случаев COVID-19

21.05.2021, 8:32, Новости дня
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Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в городе Киев (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

Также за прошедшие сутки госпитализированы 1785 человек, выздоровели – 12 845 человек, умерли от COVID-19 –  202.

Отмечается, что за сутки было сделано 62 577 тестов на SARS-CoV-2, среди них 26 154 – методом ПЦР. 

За все время эпидемии в Украине, по данным Минздрава, заразились коронавирусной инфекцией 2 175 382 человека, выздоровели – 1 929 039 человек, умерли от болезни – 49 101 человек, было сделано ПЦР-тестов – 9 970 045.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

7 мая 2021 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны эпидемии. Он отмечал, что на пике эпидемии в больницах находилось 44 тыс. пациентов на кислородной терапии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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