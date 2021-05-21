Россиянам упростили получение вычета из НДФЛ

Россияне с 21 мая могут получить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) в упрощенном порядке.

Теперь получить вычеты по НДФЛ можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая документы для подтверждения. Необходимые для заявления данные налоговый орган разместит в том же личном кабинете налогоплательщика. Сроки получения вычета сократятся с четырех до полутора месяцев, передает РИА «Новости».

Новые правила распространятся на налоговые вычеты, право на которые возникло после 1 января 2020 года. Право на имущественный налоговый вычет при приобретении квартиры или комнаты в строящемся доме будет возникать с даты акта приема-передачи объекта долевого строительства. А обратиться за его получением налогоплательщик сможет после госрегистрации прав на эту квартиру или комнату.

20 апреля президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок получения налоговых вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ).

В начале апреля глава государства подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги.