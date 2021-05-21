Выборы-2021: КПРФ решила собраться на съезд после «Единой России», а «зеленые» раскололись

Президент Путин согласился с предложением единороссов присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 российским населенным пунктам. Решившая выдвигаться в Госдуму от «ЕР» бывшая певица Юлия Волкова пожаловалась на потоки критики в свой адрес. КПРФ назначила свой предвыборный съезд на конец июня. А новое руководство «зеленых» обвинило предшественников в попытке удержаться у власти «любыми методами».

Президент Владимир Путин одобрил инициативу «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести» Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре и Чебоксарам.

С такой просьбой к главе государства обратился секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. По его словам, вклад этих 12-ти городов в победу подтверждается экспертным заключением Российской академии наук, кроме того, такая идея набрала колоссальную поддержку среди живущих там граждан. Политик напомнил, что год назад президент поддержал предложение партии о присвоении 20 другим городам такого же почетного звания – и в большинстве из них потом партия вместе с жителями и при участии Российского военно-исторического общества определила места строительства памятных стел.

Решившая выдвигаться на праймериз в Госдуму от «Единой России» бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова выступила с новым видеороликом. В нем Волкова призналась, что не ожидала, как много критики обрушится на нее после первого предвыборного выступления, посвященного проблемам Ивановской области. Оппозиционеры «взъелись» на бывшую певицу, по ее словам, за то, что «я говорю о проблемах, о которых только они привыкли говорить». «Но я не побоялась воспользоваться трибуной партии «Единая Россия», открытой для всех площадкой, и сказать вслух о проблемах и бедах в Ивановской области. Или у нас запрет на это для тех, кто не ассоциирует себя с оппозицией?» – возмутилась Волкова.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов объявил, что предвыборный съезд партии пройдет в конце июня – после опубликования указа президента о назначении даты выборов и после съезда «Единой России». «Нам надо сориентироваться, с чем пойдет партия власти и под каким флагом», – отметил Зюганов. Напомним, это будет вторая предвыборная часть съезда КПРФ. Первый, отчетно-выборный этап прошел в конце апреля.

Новое руководство «Зеленых» осудило попытки бывшего руководителя партии Анатолия Панфилова провести 21 мая нелегитимный съезд. «Зафиксированы факты предложения взятки, требования подписать «уже готовые» протоколы выдвижения делегатов на съезд, угрозы закрыть региональные отделения», – заявили в партии. Авторы обращения указали, что тактика удержания власти «любыми методами» доказывает правильность нового курса этой политической силы.

Президиум центрального совета партии подтвердил, что состоявшийся 15 мая внеочередной съезд прошел при соблюдении всех уставных требований и является легитимным. В работе съезда приняли участие представители 2/3 региональных отделений. Съезд обновил устав и сменил управление. Новым председателем был выбран исполнительный директор «Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

В городах, которым присвоено звание «Город трудовой доблести», наверняка повысится популярность «Единой России», считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев. «Все эти 12 городов – действительно достойные, все они внесли свой вклад в Победу. Многие горожане даже переживали, когда год назад первые звания были присвоены другим населенным пунктам. «Единая Россия» защитила их интересы – и это заслуга партии. В публичном пространстве именно она показала и доказала президенту, что такой шаг необходим, что нужно восстановить историческую справедливость», – отметил он.

Что касается поведения бывшей солистки группы «Тату» Юлии Волковой, то Матвейчев сомневается в том, что может навредить репутации «Единой России». «Волкова же пока не выдвинута в Госдуму. И серьезной проблемы в том, что она жалуется на поток критики, я не вижу. Вообще не думаю, что ее участие в праймериз – значимый фактор. Да, в блогосфере обсуждают ее видеоролики, но на фоне общей предвыборной кампании партии это мелочь», – полагает политолог.

Решение Геннадия Зюганова провести съезд после съезда единороссов вполне объяснимо, считает эксперт. «Коммунистам, скорее всего, хочется посмотреть на региональный и федеральный списки «Единой России», оценить персональный состав территориальных групп единороссов. Они хотят выбрать округа, где соперники им покажутся послабее, и вот там-то и сосредоточить свои усилия», – предполагает Матвейчев.

«У партии Зюганова вместо собственной стратегии есть только попытка сыграть на контратаке, поискать у «Единой России» и других конкурентов уязвимые места. Это чисто конъюнктурный подход. Это не позиция рыцаря, который с открытым забралом, выражаясь языком древних полководцев, «идет на вы». От КПРФ, к сожалению, особого благородства в этой избирательной кампании ждать не приходится», – посетовал Матвейчев.

Что касается скандала в партии «зеленых», то Матвейчев недоумевает, почему он не случился раньше. «Анатолий Панфилов и его сын превратили партию по сути в семейное предприятие. Еще с 90-х годов, со времен партии «Кедр» они попытались приватизировать зеленую тему, но за все эти десятилетия так и не стали известны массовому избирателю. Любой опрос людей на улице покажет, что их никто не знает. Вот такую великую защитницу экологии, как Грета Тунберг, знают все. Даже Олега Митволя многие знают. В РФ можно найти еще десяток фигур, тесно связанных с экологическими движениями», – напомнил Матвейчев.

«Тем временем Панфиловы владели уставом и печатью партии, назначали местных руководителей, – вполне возможно, что не безвозмездно. Понятно, что они хорошо жили и не собирались ничего менять. Экологические проблемы вряд ли имели для них большое значение. В итоге на недавнем съезде лидеры региональных отделений в большинстве своем выступили против руководства. Панфиловых переизбрала их собственная партия», – подытожил эксперт.

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