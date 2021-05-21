 

Зеленский намерен позвать США на переговоры по Донбассу

21.05.2021, 8:08, Разное
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Глава государства отметил, что кроме беседы с российским лидером Владимиром Путиным желает привлечь Соединенные Штаты к дискуссии по урегулированию конфликта в ДНР. При этом он не стал уточнять, в каком именно формате.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что трудная ситуация в Донбассе может затянуться до конца учений России. Они завершатся в сентябре. Также украинский лидер поведал о том, что думает о своем прежнем коллеге – Петре Порошенко.

Отметим, конфликт в ДНР продолжается более, чем шесть лет. Напомним, весной 2014 года Киев начал силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой
и Луганской народных республик.

Как писали “Дни.ру”, ранее стало известно о том, что Незалежная предложила свой вариант решения конфликта на юго-востоке Украины. По имеющейся информации, проект в некоторых пунктах принципиально отличается от российских предложений.

Также Владимир Зеленский говорил о том, что ряд условий Минских соглашений устарели. Он предложил создать новый формат дискуссии, которая будет идти параллельно “нормандскому” и включать некоторых других “игроков”.



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