Девам достаточно рассмеяться в ответ: что могут противопоставить занудам представители каждого знака зодиака

Все мы хотя бы раз сталкивались с занудами, которые утомляют нас своими неинтересными рассказами, надоедают всевозможными вопросами и уточнениями, многократно повторяют одно и то же. Как правильно выстроить с ними разговор, чтобы побыстрее прекратить общение? Каждый знак зодиака выбирает тактику, которая помогает противопоставить себя занудам. Какую именно? Расскажем об этом в статье.

Овен

Овны не могут похвастаться умением терпеть неприятных людей. Если кто-то мешает им, они тут же выскажут свое недовольство им в лицо. С занудами Овны общаются категорично и холодно, сразу показывая, что их общество им не нравится. Если человек не понимает такого отношения, Овны могут вспылить. От такой нетерпимости у представителей знака немало проблем, ведь часто они неосознанно обижают людей. Еще хуже, если зануда является их начальником. В таком случае конфликтов не избежать. Чтобы с занудами не возникали конфликты, Овны должны уметь переводить затянувшийся разговор в другое русло. Можно начать говорить на тему, которая зануду совершенно не интересует.

Телец

Тельцов сложно назвать мастерами дипломатии. Представители этого знака точно не станут терпеливо выслушивать занудные речи своего собеседника. Но не стоит обижать людей. Просто не нужно отвечать на их выпады, игнорируя любые замечания в свой адрес. Это поможет быстро завершить любой диалог. Если неприятного разговора не избежать, есть еще одна тактика. Тельцы должны переключить свое внимание на собственные мысли, думая о чем-то приятном, а не слушая оппонента.

Близнецы

Близнецы приветливые и дружелюбные, они легко убирают из своего окружения неприятных знакомых. Если им приходится сталкиваться с занудным начальником или коллегой, они стараются избегать ссор. Близнецы умеют не обижаться на замечания и легко переводят разговор в позитивное русло. Токсичным людям не удастся испортить Близнецам настроение. Они способны улыбаться даже занудным собеседникам и делать им комплименты.

Рак

Раки тяжело переносят общение с токсичными людьми. Ранимость и впечатлительность присущи всем представителям этого знака зодиака. Поэтому они остро реагируют на замечания в свой адрес. Ракам стоит научиться переключать свои мысли. Если разговора не избежать, нужно в процессе беседы думать о чем-то хорошем. Еще одна тактика: извиниться и прекратить беседу. Ракам можно сказать, что они слишком устали, что у них плохое настроение.

Лев

Львы – это люди, которые любят и ценят себя. Поэтому критику они воспринимают болезненно. Львы терпеть не могут зануд, которые пытаются учить их жизни. Представители огненного знака никогда не покажут своего недовольства обидчику, но запомнят его слова и сделают соответствующие выводы. Чтобы не испортить отношения с занудой, Львам лучше просто отказаться от разговора. Скорее всего, они скажут, что им не хочется слушать то, что выходит за рамки их интересов.

Дева

Девы – это не самые терпеливые люди, они легко раздражаются и постоянно кого-то критикуют. Зануд с их надоедливыми замечаниями они терпеть не могут. Девы легко выходят из себя, когда кто-то начинает их критиковать. Чтобы не опуститься до ответных замечаний, нужно научиться сохранять хладнокровие. Можно перебирать недостатки собеседника в уме, но не позволять токсичным замечаниям испортить себе настроение. Девам можно рассмеяться, чтобы показать, насколько несерьезно они воспринимают нападки в свой адрес.

Весы

Весы умеют терпеть токсичных людей, если они раздражают их бессмысленными речами. Если же зануда открыто критикует их, они могут ответить на критику. Даже если Весы хорошо осведомлены о недостатках своего собеседника, не нужно забывать о хороших манерах. Не следует доводить разговор до открытого конфликта. Лучше на практике показать оппоненту, что он ошибался в своих замечаниях.

Скорпион

Скорпионы болезненно воспринимают любую критику, но никогда не показывают своего недовольства. Это закрытые люди, которые тщательно контролируют эмоции и не позволяют себе потерять контроль. Они понимают, что занудам нравится видеть, как люди расстраиваются из-за их слов. Скорпионы никогда не позволяют им насладиться этим зрелищем. Представители знака должны отвечать на неприятные реплики приветливой улыбкой. Скорее всего, после этого зануда будет избегать общения с ними.

Стрелец

Стрельцы не выносят людей, которые пытаются учить их жизни. Представители знака не должны показывать занудам свою обиду, иначе они точно никогда от них не отстанут. Но нельзя терять контроль. Нужно вежливо поблагодарить зануду за замечания и прекратить разговор. Не получив реакции, зануда сам потеряет интерес к общению.

Козерог

Козероги терпеть не могут надоедливых людей, которые занимают их драгоценное время своими пустыми разговорами. Прямолинейность – это их помощник в борьбе с надоедливыми людьми. Козерогам нужно извиниться и сказать, что они не намерены выслушивать замечания в свой адрес, потому что и сами хорошо знают все свои недостатки.

Водолей

У Водолеев нет проблем с токсичными людьми, хотя они считают их чрезмерно раздражающими. Иногда Водолеям хочется накричать или нагрубить занудам, но это вряд ли поможет от них избавиться. Нужно подумать о том, почему зануды так себя ведут. Скорее всего, в глубине души токсичные люди несчастны, поэтому они и изливают свою обиду на других. Осознание этого факта поможет Водолеям не срываться на них.

Рыбы

Рыбы умеют подстраиваться под ситуацию. Когда зануда высказывает им свои замечания, они просто переключаются и думают о чем-то хорошем. Если все-таки приходится реагировать, нужно подстроиться под стиль общения собеседника. Спокойным тоном нужно высказать ему ответные претензии. Вряд ли ему понравится быть атакованным своим же оружием, поэтому зануда сам поспешит ззавершить разговор.