В Подмосковье третьи сутки ищут полицейского, поехавшего с проверкой на мусороперерабатывающий завод

На окраине подмосковной Коломны от бездомных начали поступать жалобы в полицию о несанкционированной работе мусороперерабатывающего завода, построенного на месте бывшей свалки коммунальных отходов.

Представители среднего класса жалуются, что новое предприятие создаёт угрозу их жизни и здоровью, а именно обретает на голодную смерть.

В ГУМВД по Московской области было принято решение отправить для проверки разрешительных документов и соблюдения норм российского законодательства полицейского Геннадия Смитника. Коллеги и родственники сотрудника органов жалуются на отсутствие Геннадия дома и на рабочем месте уже в течение семи дней. Выйти на связь с полицейским также не удалось – его телефон находится вне действия сети. К предполагаемому месту поиска пропавшего уже направлены спасательные отряды МЧС и представители поисковых движений.

Трое суток не дали никаких результатов, а директор компании-оператора «МусоруНет» рассказал, что никто с проверкой на мусоросжигательный завод не приходил.

– Не знаем никакого Смитника или как его там. У нас мусоросжигательный завод, а не полицейскосжигательный. Надеемся, сотрудника органов найдут в ближайшее время целым и невредимым, – заявил он.

Между тем, с начала 2021 года пропал в неизвестном направлении уже пятый полицейский, приезжавший на завод в Коломне. На территории предприятия найдены человеческие кости, однако, по мнению криминалистов, их возраст превышает 100 лет.

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