Тяжба за ковидные деньги

Почему медикам на Камчатке недоплатили 200 млн рублей? Или все-таки доплатили.

На Камчатке больницы и поликлиники судятся с трудовой инспекцией. Цена вопроса — 200 млн рублей. В инспекции полагают, что именно такую сумму недоплатили врачам, фельдшерам и медсестрам за работу с ковидными больными. Эта информация уже прозвучала в новостях. Причем многие подумали, что с жалобами обратились медики.

На самом деле это не так. Внеплановые проверки ковидных выплат организовал «Роструд» по поручению правительства РФ.

В результате камчатское подразделение Государственной инспекции труда (ГИТ) и обнаружило такую огромную недоплату. Как же она образовалась? Разными способами. В некоторых больницах, например, неправильно учитывали время, проведенное медиками в «красной зоне». Но основная причина все же в другом.

Камчатский край из-за его малой заселенности и особенностей климата относят к районам Крайнего Севера. В связи с этим при начислении зарплат здесь применяют повышающие коэффициенты. Для предприятий, финансируемых из федерального бюджета, коэффициент — 1,6; из регионального — 1,8. Больницы и поликлиники являются краевыми учреждениями. Поэтому в трудовой инспекции пришли к логичному выводу, что ковидные выплаты надо рассчитывать с коэффициентом 1,8. Но есть нюанс — деньги за работу с инфицированными коронавирусом пациентами поступают напрямую от федералов. В связи с этим в камчатском минздраве решили, что и коэффициент надо применять федеральный — 1,6.

На этой разнице коэффициентов в основном и образовалась спорная сумма — 200 млн рублей.

В трудовой инспекции уверены, что медиков обделили, и требуют устранить нарушения. Однако руководители медучреждений, по согласованию с камчатским минздравом, оспорили предписание инспекторов в городском суде Петропавловска. Это ни к чему не привело. Все иски больниц и поликлиник были отклонены. Медицинские администраторы тем не менее не успокоились. Они обратились в краевой суд и заранее заявили о готовности подать кассационную жалобу, если решение вновь будет не в их пользу.

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Сложно сказать, почему власти так бьются за то, чтобы снизить выплаты врачам, фельдшерам и медсестрам. Возможно, инструкция об особом отношении к ковидным деньгам была спущена регионам из Москвы и теперь чиновникам на местах приходится бороться за каждый рубль.

Впрочем, не исключено, что минздрав Камчатки сам проявляет инициативу.

Это ведомство и раньше отличалось бережливым отношением к государственным средствам. Даже если это шло во вред пациентам.

В прошлом году, например, медицинские чиновники устроили тяжбу с родителями 13-летней девочки, больной муковисцидозом. Консилиум врачей в Москве назначил ей дорогой американский препарат, не зарегистрированный в России. Родители с большим трудом добились, чтобы дочери оформили именное разрешение на лекарство. В минздраве же посчитали, что школьница и так «обеспечена всем необходимым». Родители обратились в суд, который обязал власти начать закупочные процедуры. Не помогло и это. Минздрав, как и в случае с выплатами ковидных денег, подал апелляцию — затянул время, по сути, обрекая на мучения больного ребенка.

Сейчас вопрос о жизни и смерти не стоит. Но ситуация все равно непростая. По данным информагентства «Кам 24», деньги недополучили примерно 600 медиков. Едва ли это стало для них дополнительным стимулом к качественной работе. А ведь уровень здравоохранения на Камчатке и без того невысок. В больницах не хватает врачей, в аптеках — лекарств. Упорство руководителей, не желающих выполнять судебные решения, принятые в пользу медперсонала, точно не изменит ситуацию к лучшему.

Владимир Хитров

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