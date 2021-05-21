Экологические компромиссы автономных транспортных средств

Оптимистические прогнозы предполагают, что надежные автономные транспортные средства будут коммерчески доступны к 2030 году, когда в сфере мобильности происходит глубокий сдвиг от традиционных видов транспорта к услугам по доставке от двери до двери. Предыдущий анализ предполагал, что общественный транспорт уступит долю рынка автономным транспортным средствам, но влияние на окружающую среду изменения способа использования транспорта практически не учитывалось. Новое исследование показывает, что удобство автономных транспортных средств, вероятно, будет иметь негативные последствия для окружающей среды.

В недавней статье исследователей из Университета Висконсин-Мэдисон рассматриваются последствия фазы использования автономных транспортных средств с использованием опроса заявленных предпочтений, чтобы выявить потенциальных пользователей автономных транспортных средств и, как следствие, уровень конкуренции с традиционными видами транспорта. Результаты показывают ожидаемое увеличение воздействия на окружающую среду по всем изученным категориям из-за перехода от менее углеродоемких вариантов транспортировки. Авторы также подтверждают, что использование электрических автономных транспортных средств может изменить этот экологический результат. Их исследование опубликовано сегодня в журнале IOP Publishing. Письма об экологических исследованиях.

Ожидается, что автономные транспортные средства принесут значительные преимущества с точки зрения транспортных операций, безопасности и доступности; однако эти преимущества могут маскировать потенциальное воздействие на окружающую среду. Очевидно, что внедрение автономных транспортных средств будет сопровождаться изменениями поведения в поездках, однако исследования на сегодняшний день в основном сосредоточены на технологиях автономных транспортных средств, а не на воздействии на окружающую среду, которое может возникнуть в результате смены режима транспорта. Таким образом, в этом новом исследовании эти воздействия рассматриваются по четырем категориям: потребление энергии, выбросы парниковых газов, твердые частицы и загрязнители.

Опрос, проведенный в Мэдисоне, штат Висконсин, изучил отношение к видам транспорта и обнаружил, что в экспериментах по выбору между частными автомобилями, автономными такси, автобусами и велосипедами респонденты использовали автономные транспортные средства такси 31% времени из-за их желаемых эксплуатационных и модальных характеристик . Автобусы, напротив, имели значительно более длительное время доступа из-за ходьбы и ожидания, а личные автомобили были предпочтительнее. Однако пассажиры, у которых был личный автомобиль, с меньшей вероятностью выбирали автономное транспортное средство, что означает, что автономные транспортные средства в первую очередь конкурируют с общественным транспортом; Следовательно, политика, направленная на сокращение поездок на личных автомобилях, может не оказаться полностью успешной в снижении воздействия на окружающую среду.

Затем исследователи изучили влияние изменений в политике и услугах с помощью серии симуляций, которые подтвердили, что автономные транспортные средства в первую очередь конкурируют с экологически предпочтительным видом транспорта — автобусами. Они также показали, что сокращение времени в пути на автобусе приведет к значительному увеличению использования автобусов. Экологические прогнозы показали рост от 5,7% до 6,85% в категориях энергии и загрязнения, что является значительным воздействием, учитывая, что на транспорт приходится 28% выбросов парниковых газов в США.

Чтобы компенсировать воздействие автономных транспортных средств на окружающую среду, исследователи рассматривали возможность использования электрических автономных транспортных средств, учитывая только фазу использования. Результаты показали, что электрические автономные транспортные средства могут компенсировать воздействие автономных транспортных средств на окружающую среду при условии подходящего сочетания методов производства электроэнергии и если уровень внедрения электрических автономных транспортных средств превышает примерно 40%.

Это новое исследование воздействия автономных транспортных средств на окружающую среду на этапе использования поможет исследователям и политикам в полной мере использовать потенциал автономных транспортных средств, принимая во внимание любые потенциальные последствия для окружающей среды. Городам, стремящимся развернуть автономные транспортные средства, необходимо будет направлять их развертывание таким образом, чтобы они соответствовали моделям принятия потребителями и были экологически выгодными.

Автор Виссам Контар сказал: «Транспортная система находится на пороге серьезной смены парадигмы. Новые технологии, такие как автономные и электрические транспортные средства, наряду с изменением поведения при поездках на работу, будут иметь значительные эксплуатационные и экологические последствия. Мы крайне важно учитывать эти факторы. воздействует одновременно, если мы хотим создать эффективную и устойчивую мобильность будущего ».