Rakuten и Beyond Next инвестируют $ 1 млн начального финансирования в стартап Secai Marche

Фермеры и предприятия пищевой промышленности, такие как рестораны, сталкиваются с одной и той же проблемой: фрагментированной цепочкой поставок. Secai Marche хочет оптимизировать сельскохозяйственную логистику, делая выполнение заказов более экономичным и позволяя предприятиям пищевой промышленности объединять продукты от разных фермеров в один и тот же порядок. Штаб-квартира компании находится в Японии, а операции — в Малайзии. Компания планирует расширить свою деятельность в Сингапуре, Таиланде и Индонезии. На этой неделе он объявил о выделении 150 млн иен (около 1,4 млн долларов США) в виде финансирования перед серией A от Rakuten Ventures и Beyond Next Ventures для создания логистической платформы B2B для фермеров, которые будут продавать товары ресторанам, отелям и другим предприятиям F&B (еда и напитки) .

В этом раунде общая сумма привлеченных средств Secai Marche составляет около 3 миллионов долларов. Капитал будет использован для расширения инфраструктуры фулфилмента, включая сеть складов и логистики холодовой цепи, найма большего количества людей для команды инженеров, а также продаж и маркетинга.

Secai Marche была основана в 2018 году Ами Сугиямой и Сусаку Хаякава и в настоящее время обслуживает 130 фермеров и более 300 предприятий общественного питания. Перед запуском стартапа Сугияма семь лет проработал в Юго-Восточной Азии, в том числе управлял ресторанами и кафе в Малайзии. В то время она начала импортировать зеленый чай из Японии, намереваясь продавать его напрямую покупателям в Малайзии. Но она осознала, что неэффективность цепочки поставок не только затрудняет удовлетворение спроса, но и обеспечивает качество всех видов ингредиентов.

Тем временем Хаякава управлял фермой в Японии и работал над системами управления сельским хозяйством, которые предсказывали погоду и рост урожая, чтобы помочь фермерам поддерживать стабильное качество.

И Сугияма, и Хаякава оказались в консалтинговой фирме Deloitte, исследуя, как создать более эффективную цепочку поставок для японского сельскохозяйственного экспорта в сингапурские предприятия F&B. Политика, проводимая администрацией премьер-министра Ёсихидэ Суги, направлена ​​на увеличение японского сельскохозяйственного экспорта с 922,3 млрд иен (около 8,5 млрд долларов) в 2020 году до 2 трлн иен (около 18,5 млрд долларов) к 2025 году и 5 трлн иен (около 46,1 млрд долларов) в 2030 году.

Цель Seche Marche — облегчить фермерам продажу урожая предприятиям общественного питания внутри страны или за рубежом.

«Мы обнаружили, что не только фермеры в Японии, но и все фермеры в Юго-Восточной Азии сталкиваются с одной и той же проблемой с точки зрения текущей цепочки поставок», — сказал Сугияма TechCrunch. «Поэтому мы покинули Deloitte и начали собственный бизнес, чтобы объединить не только фермеров в Японии, но и фермеров во всех странах Азии».

Технология управления логистикой Secai Marche — это то, что отличает ее от других платформ оптовых торговцев. По словам Хаякавы, он использует алгоритм на основе искусственного интеллекта для прогнозирования спроса на основе тенденций потребления, сезонных продуктов и рекомендаций фермеров. Secai Marche имеет собственную складскую сеть, но в основном полагается на сторонних поставщиков логистических услуг для выполнения заказов, а ее платформа назначает заказы наиболее эффективным методом транспортировки.

Это позволяет предприятиям F&B объединять заказы от фермеров, чтобы они могли заказывать меньшие партии из разных мест, не тратя больше денег. Около 30% продукции Secai Marche поставляется в другие страны, а остальная часть продается на внутреннем рынке.

Secai Marche обращается к фермерам, которые хотят расширить свою клиентскую базу. Около 30% продукции в настоящее время поступает с японских ферм, 50% — из Малайзии, а остальное — из других стран АСЕАН. Сугияма и Хаякава заявили, что пандемия COVID-19 повлияла на планы расширения Secai Marche, потому что изначально планировалось войти в Сингапур в этом году, но им пришлось замедлиться, поскольку они не могли путешествовать и встречаться с фермерами.

С другой стороны, многие фермеры начали продавать напрямую потребителям через социальные сети, такие как Instagram или Facebook, и обратились в Secai Marche за помощью в выполнении заказов, логистике, переупаковке и контроле качества.