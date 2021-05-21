Предполагаемые бессмертные живут среди нас

Стремление человечества к бессмертию столь же старо, как и сама человеческая цивилизация. Сейчас мы наблюдаем Возрождение новых трансгуманистических идей, которые заставляют думать, что технология станет лекарством от смерти.

То, что когда – то принадлежало царству богов и магии, теперь в руках исследователей и науки-результаты, конечно, еще не получены. Хотя общество в целом, возможно, все еще ищет способы жить вечно, некоторые утверждают, что этот подвиг уже был достигнут небольшим числом людей.

Вот список этих так называемых бессмертных, которые, по мнению некоторых, ходят по Земле в этот самый момент:

Зиусудра

Зиусудра был древним шумерским царем, известным как герой шумерского мифа о потопе, на котором основана библейская история Ноя.

Имя Зиусудра, означающее «жизнь долгих дней», отражает аспекты его легенды, в которой говорится, что боги даровали царю бессмертие – дар за его храбрые действия во время великого потопа.

Не имея никаких записей о его смерти или документально подтвержденного места захоронения, некоторые полагают, что царь Зиусудра продолжал жить еще долго после того, как его правление закончилось.

Агасфер – странствующий еврей

В 13 веке по всей Европе начала распространяться легенда о «Странствующем иудее», проклятом земным бессмертием после насмешек над Иисусом во время его ношения креста. Считавшийся либо сапожником, либо привратником Понтия Пилата, вечный еврей якобы будет жить до Второго пришествия Христа.

Хотя точные детали варьируются, большинство изображений и документов предполагают, что этот человек, если он жив, продолжает заметно стареть без значительного физического разложения.

Супруги Фламели

Николас и Перенель Фламель были мужем и женой алхимиков конца 14 века, которые, как говорят, открыли легендарный философский камень и таким образом достигли бессмертия.

Хотя пара не упоминалась до 17-го века, верующие указывают на заговор Церкви, чтобы уничтожить записи об их существовании как причину исторического расхождения.

Граф Сен-Жермен

Таинственное происхождение высокообразованного и богатого европейского аристократа XVIII века, известного как граф Сен-Жермен, было источником интенсивных спекуляций в эпоху Просвещения.

Когда на него давили, граф утверждал, что ему более 500 лет, и, согласно источникам, его обширные знания и опыт не слишком дискредитировали эту идею. Вольтер на это не купился, как и большинство историков, но некоторые считают, что граф Сен-Жермен живет и по сей день.

Дмитрий Ицков

Современные попытки достичь бессмертия все больше переходят на кибернетический подход. Сторонники такого рода бессмертия видят точность и долговременный потенциал цифровых данных и хотят перевести биологически уязвимые нейронные данные человека в этот формат.

Легче сказать, чем сделать, но миллиардер Дмитрий Ицков утверждает, что он уже делает большие успехи в реализации кибер-бессмертия, полагая, что он на пути к тому, чтобы стать первым доказанным бессмертным к 2045 году.

Желание жить вечно было целью человеческих исследований, религии и науки на протяжении тысячелетий. Для большинства людей эликсир вечной жизни остается недостижимой целью.

Некоторые надеются на бессмертие в течение своей ограниченной жизни – другие, как полагают, уже достигли его.