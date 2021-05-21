Похищение Тима Каллена и внедренный в его руку имплант, прикрепленный прямо к нервам

Житель города Юма внезапно увидел очень странный ночной кошмар о автоаварии, который вскоре сбылся в реальности, а потом в реальность воплотился сон про НЛО в небе, после которого он обнаружил, что потерял несколько часов времени.

Тим (Тимоти) Каллен жил в городе Юма, штат Колорадо (США), и работал подрядчиком по производству цемента. Его жизнь была самой обычной и ничем не выдающейся до 2 апреля 1978 года.

В ту ночь Тиму приснился странный и слишком реалистичный кошмар, в котором он попадал в автомобильную аварию на пустом участке шоссе.

Сон был настолько похожим на реальность, что Тим мог отчетливо различать каждую деталь пейзажа вокруг себя, поэтому он с большим облегчением проснулся и обнаружил себя в своей постели.

Образы из этого кошмара мелькали в его голове и наутро, и в течении всего того дня, и в последующие дни. В какой-то момент Тим начал думать, что сон был вещим и что его впереди ждет что-то очень плохое.

Неделю спустя, 9 апреля 1978 года, Тим ехал в автомобиле со своим другом Кеном Рубергом по шоссе 34, когда внезапно осознал, что он видел то же самое место в своем кошмаре.

Он решил остановить машину, но было уже слишком поздно – при попытке затормозить, Тим потерял управление над автомобилем и его машину занесло, а потом она перевернулась пять раз, прежде чем застыла на месте.

К счастью, и Тим и его друг Кен, не погибли, но Тим получил тяжелую травму шеи и оказался зажат в своем сиденье. Кену удалось выбраться из автомобиля и поймать попутку, на которой он довез раненого Тима в больницу.

В больнице выяснилось, что Тим сломал себе шею, но это ранение не было опасным для жизни и его можно было вылечить с помощью операции. Тиму сделали операцию и во время нее он увидел еще один необычно четкий и странный сон. В этом сне Тим вместе со своей женой стоял на шоссе возле автомобиля и они оба в изумлении смотрели вверх, где парил источник очень сильного света.

Дальше все стало еще более странным. Тим понемногу поправлялся после операции и 30 мая 1978 года он пришел в больницу для обследования. Туда его привезла жена, которая была за рулем, и после обследования жена повезла Тима обратно домой в Юму.

Возвращались они из больницы уже довольно поздно, было темно и примерно 11 часов вечера. Они ехали по пустому шоссе №59 и по краям дороги были лишь бескрайние поля. Внезапно Тим понял, что обстановка вокруг в точности такая, какая была в его сне, что он видел во время операции.

Тим был настолько убежден, что все повторяется, как во сне, что он тут же посмотрел вверх, и увидел нечто ярко светящееся, что вылетело в их направлении из-за ближайшего холма. Этот объект пролетел прямо над их машиной, а затем снова повернул к холму. Тим и его жена в удивлении смотрели вверх на этот объект, в точности как во сне Тима.

Далее случилось следующее:

"НЛО улетел к западу от нас. Он попал под электрические и телефонные линии и завис над пастбищем. Он был около ста футов в длину (30 метров), двадцать футов в ширину (6 метров) и около десяти футов в высоту (3 метра). Шума от него не было. В задней части корабля светились два рассеянных огня: один светло-желтый, а другой красный.

Мы не видели в этом ничего хорошего. Мы сидели в машине и некоторое время смотрели на него. После того, как мы несколько минут посмотрели на эти два огонька, я повернулся к жене и сказал ей, что мы можем дальше ехать в город.

Теперь, когда я думаю об этом, когда я повернулся и начал движение, у меня действительно возникло странное чувство, но на самом деле оно меня не впечатлило. Я помню, как мы вернулись в Юму, но тогда я не смотрел на часы. Я был шокирован всем этим. Я действительно вообще не думал смотреть на часы", – рассказывал Тим Каллен.

Лишь позже Тим понял, что он и его жена потеряли несколько часов в ту ночь, но в то время они особо не задумывались об этом.

Несколько лет спустя, в 1980 году, Тим Каллен еще раз стал очевидцем подобного "корабля" с двумя рассеянными желтыми огнями и было это точно в том же месте на шоссе 59. И это тоже еще не было концом его истории.

В 1994 году Тим ехал со своей женой и тремя дочерями по шоссе примерно в 40 милях к югу от Юмы, когда все они стали свидетелями тускло освещенного объекта с синими и белыми огнями, парящего над дорогой прямо перед ними.

Они остановили машину и наблюдали за НЛО около 10 минут, прежде чем объект улетел в ночь, оставив их сильно напуганными. Все это действительно было очень странно, но и тогда Тим все еще продолжал считать подобные случаи просто случайностью. Он не собирал все это в своей голове до 1998 года.

В этот день Каллен получил на работе травму большого пальца руки, сильно ударив по нему молотком. Он думал, что сильно ушиб палец или даже сломал его и поэтому поехал в больницу, к доктору Марку Хубнеру. Тот послал Тима на рентген, а когда был получен снимок, Хубнер оказался сильно озадаченный тем, что увидел на нем.

На снимке кисти руки Тима отчетливо был виден небольшой кусочек металла, судя по виду, который находился глубоко под кожей. Доктор спросил Тима, была ли у него травма, при которой в руку мог попасть кусок металла, и Тим не смог вспомнить ничего подобного. В том числе у него не было травмы руки даже когда он попал в автоаварию в 1978 году.

Тим также никогда не подвергался операциям на руке и странный рентгеновский снимок сбивал его с толку не меньше, чем доктора.

Постепенно до него дошло, что все его странные сны, наблюдение НЛО, потерянное время и этот кусок металла в руке вероятно связаны друг с другом.

"Тогда я понял, что произошло. Я знал, что это имплант инопланетян, с той первой встречи в 1978 году. В ту ночь мною тоже было потеряно время. Я предполагаю, что меня похитили.

За короткий промежуток времени в 1978 году мне было открыто, что мы не единственная разумная жизнь во Вселенной, и мне также было доказано, что Бог всегда с нами, без сомнения. События, которые произошли со мной за последние двадцать семь лет, оказали огромное влияние на мою жизнь и то, во что я верю".

Каллен не помнил никаких подробностей похищения, но предполагал, что это из-за того, что ему стерли память. С каждым днем он все больше верил в то, что стал жертвой похищения пришельцев и что они его "пометили".

Отчаявшись получить ответы от врачей, которые ничего не могли сказать ему насчет "импланта", Каллен обратился к уфологам и сумел связаться с доктором Роджером К. Лейром из Калифорнии, который ранее прославился как эксперт по предполагаемым инопланетным имплантам и собрал небольшую коллекцию подобных предметов у своих пациентов.

После года переписки с Лейром Каллен отправился в медицинское учреждение Лейра в Таузенд-Оукс, Калифорния, чтобы перенести операцию по удалению странного предмета из его руки. В то время это была девятая подобная процедура, которую проводил Лейр.

Бригада хирургов, в которую входили Лейр и доктор Джон Д. Матришано, сумела удалить крошечный металлический осколок размером около 7 миллиметров в длину и 4 миллиметра в ширину из руки Тима. Причем не без труда, так как объект был снабжен множеством длинных рецепторов на одном конце, которые были прикреплены к нервным окончаниям.

Извлеченный объект был покрыт красновато-коричневой мембраной, предположительно предназначенной для предотвращения отторжения телом. По словам доктора Лейра, имплант был отдан на анализ после извлечения:

"Имплант был передан компании DIGITAL INSTRUMENTS здесь, в Калифорнии, для полного анализа. Кажется, что чем больше мы исследуем и узнаем, тем больше у нас возникает вопросов. Мы исследуем как биологические, так и металлургические аспекты имплантата Тима. Опять же, чем больше знаний будет получено, тем больше нам нужно знать".

Однако то, какие результаты показал анализ этого импланта, осталось неясным, во всяком случае Лейр об этом так и не сообщил.

Тем временем Тим Каллен все больше интересовался феноменом абдукций – похищением людей пришельцами, и с годами стал кем-то вроде официального защитника таких людей. Он предлагает всем, кто стал жертвой подобного, связаться с ним и рассказать свою историю на условиях анонимности, не боясь общественного отторжения и насмешек.