 

20 мая боевики 10 раз нарушили перемирие на Донбассе, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

21.05.2021, 7:34, Новости дня
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В пресс-центре рассказали, что боевики открывали огонь вблизи населенных пунктов Южное, Павлополь, Авдеевка, Троицкое, Марьинка, Новоселовка, Шумы, Гнутово.

Незаконные вооруженные формирования применяли минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Потерь среди украинских военных нет.

“На обстрелы противника наши защитники открывали огонь”, – отмечается в сообщении.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона сообщила специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По состоянию на 7.00 утра 21 мая штаб зафиксировал два нарушения режима прекращения огня – вблизи Песков и Водяного. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/873433469918594/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб ООС неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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