 

Зеленский: Украина не находится в приоритете у стран Евросоюза

21.05.2021, 7:10, Разное
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Владимир Зеленский сообщил, что контракты по поставкам вакцины от коронавируса Украина заключала вне программ Европейского союза. “Мы не находимся в приоритете у стран ЕС с точки зрения очереди на поставку тех или иных вакцин”, – сказал лидер Незалежной.

Также Зеленский отметил, что прямые контракты с Индией и США были “на уровне сложных договоренностей руководства Украины”. По словам президента, в этом процессе принимали участие он, премьер-министр и министр здравоохранения. На сегодняшний день Украина подписала контракты на 47 миллионов доз вакцин, сообщил глава государства.

Проблемы с закупкой вакцин Зеленский объяснил несправедливой ситуацией в мире. “У нас нет такого громкого голоса среди стран ЕС.
Сравнивать процент вакцинированных несправедливо”, – сказал президент Украины. Он также подчеркнул, что Незалежная сделала больше прививок, чем некоторые страны Евросоюза.

Напомним, во время пресс-конференции Владимир Зеленский сообщил, что намерен не только пообщаться с президентом России Владимиром Путиным, но и привлечь США к дискуссии по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом лидер Украины не стал уточнять формат проведения переговоров с американскими властями.



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