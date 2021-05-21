Россияне усомнились в способности Байдена говорить с Путиным публично: Боится проиграть

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен впервые встретились, чтобы обсудить вопрос взаимного дипломатического присутствия двух стран. Переговоры проходили в Рейкьявике. Российский дипломат назвал беседу конструктивной. Мол, есть понимание, что необходимо преодолеть “нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном”.

Во время пресс-подхода Лавров ответил журналисту, который поинтересовался, “дала ли добро” Россия на саммит Владимира Путина и Джо Байдена: “Мы не таможня, чтобы давать добро”. Это высказывание процитировали многие СМИ, а читатели в очередной раз восхитились остроумностью министра иностранных дел РФ.

Вместе с тем россияне, которые пристально наблюдают за отношениями Москвы и Вашингтона, считают, что Байден “лишь посылает гонцов”, но сам не решается встретиться с Путиным. “Понимает, что президент России его по полу размажет”, – пишет Татьяна Т.

Некоторые считают, что переговоры лидеров двух стран не принесут положительных результатов. “Риторика Блинкена показала бесперспективность подобного формата общения”, – считает Николай П. Часть комментаторов указала на то, что США зачастую не держат слово, поэтому не стоит от таких встреч ждать чего-то положительного.