Россия разрешила въезд иностранным болельщикам на чемпионат Европы по футболу

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, открывающий въезд в Россию иностранцам, которые принимают участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу или владеют билетами на матчи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Оргкомитета чемпионата в Санкт-Петербурге.

«Мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола», — пояснил генеральный директор Оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин. Он также отметил, что разрешение на въезд не отменяет эпидемиологические правила, в частности, будет необходимо предоставить отрицательный тест на COVID-19.

Обладатели билетов на матчи чемпионата в Петербурге смогут въехать в Россию без оформления виз по «паспорту болельщика». Разрешение также распространяется на участников официальных делегаций УЕФА, персонал, участвующий в подготовке и проведении турнира, участников матчей, представителей СМИ и волонтеров. Все они смогут оформить въездные визы в упрощенном порядке. Находиться на территории РФ приехавшие на турнир болельщики смогут до 12 июля.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира.

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