 

“Я – авантюристка”: Клава Кока рассказала о “голодном” путешествии по Европе

21.05.2021, 6:38, Разное
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Популярная исполнительница Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, на днях дала интервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась некоторыми подробностями своей личной жизни. В частности, знаменитость вспомнила о путешествии по Европе, в ходе которого ей приходилось испытывать нужду.
Поводом для интервью послужила недавняя поездка красотки в отпуск на Мальдивские острова. По словам исполнительницы, отдых был семейным, а посему – выдался абсолютно спокойным и благополучным. Кстати, она призналась, что не только в удовольствие позагорала, но и умудрилась “отъесть пузо”, из-за чего теперь вынуждена запланировать усиленную физическую активность для освобождения от лишних килограммов. Однако, как упомянула Клава Кока, в её практике отдыха в прошлые годы бывали и более “экстремальные” времена. “Я – авантюристка на 100%, соглашаюсь на все, что касается экстрима. Одна из самых безумных авантюр – путешествие автостопом по Европе. Там было очень много странных ситуаций. Например, ты заходишь в дом к людям, которых вообще не знаешь, потому что ты голодный, а они угощают тебя пиццей”, – поделилась информацией певица.

Изображение взято с: [email protected]
К слову, в европейском путешествии звезде сцены, плечи которой отягощал рюкзак в пару десятков килограммов, приходилось даже проводить ночи в помещениях заброшенных домов. Происходило это в тех случаях, когда остановить попутный автомобиль не удавалось, но в поле зрения попадало никем не занятое строение. “Забегаешь туда, кидаешь свой рюкзак, ставишь горелку и готовишь себе какую-то еду. Это было очень стремное путешествие. Как говорится, спасибо, что живая!” – эмоционально резюмировала Клава Кока.

Источник: sobesednik.ru



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