 

Разочаровавшиеся в Зеленском украинцы предпочли Кучму – социологический опрос

21.05.2021, 6:12, Разное
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Ровно два года назад в здании Верховной рады Украины состоялась церемония инаугурации Владимира Зеленского. Молодой политик принял присягу в качестве главы государства.

Украинцы возлагали большие надежды на бывшего комика. Люди думали, что новоизбранный президент с горящими глазами сможет в короткие сроки решить наиболее тяжелые проблемы страны, среди которых падение экономики, а также кризис на Донбассе.

Сейчас можно сделать промежуточные выводы касательно успехов Зеленского на политическом поприще. По многим параметрам глава Незалежной разочаровал своих избирателей.

Подтверждением этому служит тот факт, что в ходе опроса социологической группы “Рейтинг” украинцы сошлись во мнении, что лучшим президентом Украины является Леонид Кучма. Владимир Зеленский в данном рейтинге занял лишь вторую строчку.

Стоит отметить, что самым худшим президентом Украины оказался Виктор Ющенко. Зеленский занял лидирующее место по другому параметру. Действующий президент обладает самым высоким рейтингом доверия.

Сообщается, что в опросе приняли участие несколько тысяч человек. Граждане давали ответы по телефону.



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